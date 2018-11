Una patronal inmobiliaria de Sevilla alerta de parálisis en el sector

La reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que establece que el cliente vuelva a abonar el impuesto de las hipotecas ha tenido respuesta entre las empresas del sector inmobiliario en Sevilla. La patronal Alianza Sevilla -compuesta por 88 empresas- ha dado la voz de alarma sobre la "parálisis" que el fallo judicial tendrá en dicha actividad, que experimentaba ahora un resurgir tras el desplome sufrido con la crisis.

Alianza califica de "desconcertante" la actuación del Alto Tribunal, al suponer un "durísimo golpe" al sector inmobiliario. Para este grupo de empresas, la decisión del Supremo provocará "un efecto cadena" que se hará visible en el último trimestre de 2018. Habrá que esperar al cierre del año para comprobar dichas consecuencias. La patronal apunta ya a una "paralización", que no sólo repercutirá en los compradores, sino también en los vendedores de propiedades "que pudiendo tener compromisos y plazos con terceros no podrán cumplirlos por no poder vender su vivienda en el plazo acordado". Estos retrasos, según Alianza, afectarán a nivel nacional a 15.000 procedimientos.

El presidente de Alianza Sevilla, Miguel Trujillo, estima que con la sentencia "todos perdemos": la ciudadanía, la banca, el sistema judicial y las inmobiliarias. En palabras de Trujillo, el Supremo ha provocado una "falta de seguridad jurídica" en las operaciones de compraventa de pisos, por lo que exige a todos los entes implicados una "revisión global" de la fiscalidad de las hipotecas e impuestos, "que priorice la compra de la vivienda habitual".

La patronal valora de forma positiva el nuevo decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que obliga a las entidades financieras a hacerse cargo del pago del impuesto hipotecario. Pide al sector financiero que dicho pago no repercuta sobre el cliente en forma de "comisión", lo que provocaría otro colapso. "Sería un error que las entidades subieran los diferenciales respecto al Euríbor o que endurecieran las condiciones de acceso", incide el presidente del Alianza Sevilla. Trujillo alerta de que la actividad inmobiliaria "puede hacer aguas en el momento en el que comenzaba a repuntar de una manera más ordenada".