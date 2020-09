“Me incomoda la desigualdad hombre-mujer en el mundo de la tecnología”

Aunque no le guste que le califiquen como un emprendedor de éxito sus proyectos hablan (y crecen) por sí solos. Francisco Javier Padilla (Padi, para los amigos) se crió en Dos Hermanas (Sevilla) y desde muy pequeño (7 años) se aficionó a los ordenadores.

Con el tiempo empezó dos ingenierías y las dejó. “O ellas me dejaron a mí”, admite con humor. Se licenció en Periodismo y se convirtió en empresario “en una huida hacia delante”.

Orgulloso de sus pequeños triunfos y sus grandes fracasos. “Aprendí mucho más de los últimos que de los primeros, sin duda”. Humilde siempre y profesional como pocos, así describimos a este empresario sevillano que puede presumir de ser ‘profeta’ en su tierra.

- Empresario, programador, diseñador, periodista y ahora escritor. ¿Con qué rol se siente más cómodo?

- Escribir, diseñar o programar no dejan de ser “herramientas”. El verdadero poder para hacer cosas creo que está en la curiosidad y la creatividad.

Cualquier persona que se dedique cuatro o cinco horas diarias a aprender las técnicas y herramientas del diseño acabará controlándolas en pocos meses. Pero sin curiosidad y sin creatividad no dejarán de ser habilidades desaprovechadas. Así que me gusta pensar que soy un tipo curioso y creativo.

- ¿Qué le inspiró a escribir 'Mara Turing. El despertar de los hackers?

- Me mata ver a los chavales enganchados a un móvil, cediendo datos personales e hipotecando sus decisiones futuras en favor de un algoritmo. Esto ya no es ciencia-ficción. Está ocurriendo cada día.

Y, por otro lado, me incomoda mucho la desigualdad hombre-mujer en el mundo de la tecnología. Mara Turing es esa heroína que quiere cambiar las cosas y enseñar a los niños que la vida es mucho mejor cuando eres tú quien controla al móvil, y no al revés.

- Un libro, por cierto, con un claro mensaje para los jóvenes en el uso responsable de las nuevas tecnologías.

- Totalmente. En poco más de diez años hemos pasado de unos ladrillos que solo servían para llamar, enviar SMS y jugar a la serpiente, a llevar un superordenador en el bolsillo con localizador 24/7 y sistemas que captan -y ceden- datos personales a cientos de empresas que pujan por ellos en tiempo real.

Nadie nos ha enseñado a lidiar con eso. Y alguien debe enseñar a las generaciones venideras antes de que se consume el desastre.

- Una obra recientemente reconocida como el mejor libro de ficción para jóvenes adultos en los Latino Book Awards de Los Ángeles. ¿Siguió la ceremonia en directo por streaming?

- Quedé en casa con unos amigos para seguirla. Comenzó tarde, a eso de medianoche, y tuve la suerte de que mi premio llegó casi al principio de la ceremonia. Curiosamente, todos los nominados habíamos enviado un vídeo de agradecimiento por si ganábamos el premio. Pero cuando dijeron “Mara Turing” di un grito de alegría. Fue una sorpresa enorme.

Me gustó especialmente cuando el jurado dijo que era un libro para leer en los colegios. Lo escribí con esa finalidad, así que, misión cumplida.

- Un libro que rompe estereotipos. Una chica hackers. ¿Es más común de lo que pensamos o sigue siendo ficción?

- Sigue siendo ficción. Y no porque no existan chicas hackers, que las hay y son buenísimas, sino porque son apenas el 10% del total. Sueño con que Mara aporte su granito de arena a cambiar esto también.

Cuando un padre me escribe y me dice que su niña se ha apuntado a robótica porque quiere ser como Mara Turing me pongo gordísimo de alegría.

- ¿Qué tiene de andaluza esta obra premiada internacionalmente?

- En los primeros tres libros (saga), muy poco. Están localizados en Liverpool y Nueva York, principalmente. En el cuarto… Lo siento, pero mis enanos me matan si hago spoilers.

Pero dejo un detalle de cara al futuro: en Sevilla tenemos el equivalente al Internet del siglo XVIII. El Archivo de Indias guarda más de 80 millones de páginas, más de 40.000 legajos y más de 8.000 mapas. Estas cifras me las ha dicho Wikipedia… ¡Y Sevilla acogía a Google y a Wikipedia en un mismo edificio, antes que nadie!

- Hay quien le considera un emprendedor de éxito.

- Con absoluta honestidad, no es cierto. No soy un emprendedor de éxito. Soy un buen creador de productos digitales y, con el tiempo y los porrazos, he aprendido a entender qué funciona y qué no.

Algunos de esos productos consiguen sacar la cabeza cuando estoy rodeado de gente buena. A veces hasta me permiten saldar las cuentas, pagar nóminas y dejar dinero para intentar otras cosas. Si alguien considera que eso es éxito, entonces sí soy un tipo exitoso (risas).

- Un día le escuché decir que su padre le aconsejó cuando era pequeño aprender a programar bien porque no le iba a faltar trabajo nunca. ¿Se equivocó?

- Acertó de pleno. El mérito fue decirlo a mediados de los años ochenta. “El nuevo analfabeto será aquel que no sepa programar” fue su frase exacta.

- ¿Valdría la misma lección para los jóvenes de hoy?

- Mi consejo a un chico que quiera tener un trabajo bien pagado es que se dedique a la seguridad informática. Las próximas guerras no las ganarán los dueños de los misiles, sino quienes controlen los ordenadores que controlan las armas.

- Y la saga de Mara Turing continua. ¿Qué será lo siguiente?

- En octubre sale el primer libro en inglés para Reino Unido y Estados Unidos. Para diciembre o enero, saldrá el segundo. Y alguna negociación hay ya abierta para vender los derechos en otros países.

Pero hay algo que no he contado en ningún sitio, la creación de Playhacks: una academia de hacking para niños, en inglés y castellano, para que aprendan a protegerse y a manejar la tecnología con destreza y aptitud.