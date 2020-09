La incorporación a clase en la UPO se hará de forma "escalonada"

El nuevo curso académico comenzará en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) muy parecido a como acabó el anterior: de forma telemática. Diversas facultades han informado en las redes sociales de un importante cambio sobre los planes previstos, ya que inicialmente estaba contemplado que con este arranque -que tendrá lugar el próximo lunes 21 de septiembre- se desarrollaría el modelo de clase semipresencial.

Fuentes de la UPO han confirmado a Diario de Sevilla que, al menos, cuatro facultades ya han avisado de esta alteración de última hora. Se trata de Humanidades, Empresariales, Derecho y Ciencias Sociales, por ahora, aunque es probable que se sumen más los próximos días.

Lo que se mantiene inalterable es la fecha del inicio de curso: el lunes 21 de septiembre, dos semanas antes de que lo haga la Universidad de Sevilla (US). Tanto los vicerrectorados como los centros han acordado que la mejor forma de comenzar las clases –debido a que han tenido que adaptarse a las últimas medidas de seguridad e higiene– sea a través de una incorporación paulatina del alumnado a las aulas las primeras semanas.

Entienden que esta entrada hacia la presencialidad de manera escalonada (con más peso de la enseñanza on line las primeras semanas) es la mejor manera de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. Esto no quiere decir, según la UPO, que todas las clases que arranquen el próximo lunes sean telemáticas, pues también habrá grupos que comenzarán el curso de forma presencial.

En este punto debe recordarse que la enseñanza semipresencial se basa en grupos de alumnos que se van alternando para la asistencia a las aulas. Cuando no tengan que acudir a la facultad, recibirán la formación por streaming, a través de pantallas y micrófonos. En lo que se refiere a esta infraestructura técnica, la Olavide asegura que la instalación se ha completado al 100% y la colocación de algunas cámaras se completará “en estos días”.

Las nuevas medidas sanitarias

Una de las facultades que ha anunciado este cambio de planes es la de Humanidades, que lo advirtió ayer en redes sociales. En dicha publicación recuerda que "recientemente se han aprobado nuevas medidas sanitarias y protocolos de seguridad en el ámbito universitario. Para adecuar las instalaciones a estas medidas, la junta de centro de la Facultad de Humanidades ha acordado que todas las asignaturas de los grados comiencen de forma 'on line', tanto las EB como las EPD", es decir, tanto las de enseñanza básica como las de práctica y desarrollo.

También anunció que, "tan pronto como sea posible", comenzará a desarrollarse la educación semipresencial. Según fuentes de la UPO, este modelo no se implantaría, como muy pronto, hasta la tercera semana del nuevo curso académico. La modificación hará imposible uno de los acuerdos adoptados a principios de septiembre en la conferencia de rectores de universidades españolas (Crue), por el cual se intentaría que la mayoría de los alumnos de nuevo ingreso reciban todas las clases de forma presencial, por tratarse de la primera vez que acceden a la educación superior.

Desde la UPO se insiste en que el modelo de enseñanza para este curso no ha cambiado. “Se seguirá apostando por una educación multimodal que combine de manera flexible clases presenciales, clases on line(sincrónicas), enseñanza dual y actividades formativas no presenciales (asincrónicas), aunque en el inicio de curso tenga más peso la enseñanza virtual”, apostillan .

Reunión en la US

Por otro lado, el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, se reunirá mañana jueves con los decanos de las facultades de esta institución académica para que le informen del modelo que establecerán para este curso marcado por la pandemia del Covid. La mayoría de los centros optará por las clases semipresenciales, aunque también los hay que, tras diversas reformas en sus instalaciones, intentarán que las enseñanzas sean todas presenciales, mientras que otros han decidido que las asignaturas más teóricas se impartan de manera telemática y que las prácticas sean las que se desarrollen en las facultades.

El curso en la US comenzará el 5 de octubre, una fecha más tardía de lo habitual. Lo hará tras instalarse más de 600 cámaras que ayudarán a los estudiantes a seguir las clases desde casa para evitar, así, las aglomeraciones y cumplir con las medidas sanitarias frente al coronavirus.