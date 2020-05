Los incumplimientos de la fase 1 en Sevilla con el sello de Cazonpalangana

Alfonso Ramos, el conocido tuitero sevillano bajo el nombre de @Cazonpalangana critica con humor y originalidad el comportamiento de algunos (o muchos) sevillanos (o "sevillanito típico", como él los define), en la fase de desescalada, sobre todo una vez ya instaurados en la fase 1.

Con un tik tok que ha hecho viral en pocas horas, este conocido tuitero hace un alarde de ingenio y, con un simple rotulador y dos vasos de plástico, realiza un auténtico mini cortometraje con moraleja incluida.

La falta de medios y posibilidades en este confinamiento ha obligado a aumentar la creatividad del autor. En este tiempo las redes sociales son un hervidero de ocurrencias y muestras de ingenio, agudizado por la situación. Este vídeo grabado en una de las redes sociales que más ha crecido durante el el periodo de estado de alarma, tik tok, es una buena muestra de ello.

Crítica constructiva

Ramos se ensaña en la pieza con aquellos que en vez de colocarse algunas de las medidas de seguridad como protectores faciales, mascarillas, guantes o, incluso, "una bolsa del Mercadona en la cabeza", optan por salir a la calle totalmente desprovistos de cualquier elemento, sólo con "su camisa remangadita y su patilla gorda".

Bueno pues ya estoy yo también hasiendo er carajote en esta cuenta de Tik Tok. Qué le vamo a hasé, hay que adaptarse a los tiempos.https://t.co/h8OKgWS2rX — Cazón Palangana (@CazonPalangana) May 12, 2020

Continúa después con la 'fábula', indicando que el protagonista podría salir así a sacar al perro o a pasear al parque, pero no, "el sevillanito típico" se va al "bar jota a celebrarlo con sus colegas y a subir fotos al Instagram", concluye, con un tono cada vez más elevado donde no faltan algunos improperios.

Cuenta en Twitter con mucha guasa

Con 34 años de edad, Alfonso Ramos, graduado en Comunicación Audiovisual es responsable del 50% de @CazonPalangana, un perfil muy popular que agrupa más de 50.000 seguidores en las Redes Sociales. (El otro porcentaje lo completa su amigo Javi Yanes).

Del barrio del Porvenir, “tristemente exiliado”, se considera un sevillista silvestre: “Siendo mi padre madrileño y mi madre gaditana no he tenido ningún familiar que me guiara hacia el palanganismo, de modo que puedo decir que Suker es mi padre”.

Soltero, “aunque amarrao”, reconoce que la Feria se le hace larga y que llegó a salir de Nazareno una Semana santa, en La Paz. Sobre cofradías me regala otro titular: “El año que viví en Triana mereció la pena solo por ver pasar al Soberano por San Jacinto en pijama con un cubata en la mano”.