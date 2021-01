Los interrogantes del Hospital Militar a escasos días de su reapertura

¿Cuál será la dotación de personal y de dónde saldrán estos trabajadores? Son interrogantes que sobrevuelan en torno al Hospital Militar y su reapertura a escasos días de su puesta en funcionamiento como centro de emergencia frente al Covid-19. Despejar las incógnitas se presenta como algo fundamental para allanar el camino de una inminente y necesaria puesta en marcha en pleno repunte de contagios e ingresos por coronavirus en los hospitales sevillanos.

Los sindicatos esperan que algunas de esas dudas se resuelvan hoy tras el encuentro que mantendrán con el director económico administrativo y la Junta de Personal del Hospital Virgen del Rocío, del que dependerá orgánicamente este nuevo centro, y en el que confían obtener "algún tipo de compromiso efectivo sobre esas cuestiones".

Las principales organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de que la capital sevillana disponga de este centro sanitario, pero "aún hay muchos flecos en el aire" pese a que la obras podrían ser recepcionadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este mismo viernes, según ha confirmado a este medio el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Luis González, que además, afirma que "la idea es que se abra los primeros días de la semana que viene".

El plan del Gobierno andaluz para el que es su proyecto estrella de la legislatura, y tras unas obras que han durado algo más de cinco meses, es que la primera fase de reforma del hospital, en la que se han invertido 8,2 millones de euros, cuente con 150 camas convencionales distribuidas de la planta cuarta a la sexta, más 25 de UCI en la planta segunda, así como servicio de Rayos X en la primera y admisión en la baja. Aunque la intención del Ejecutivo de Juanma Moreno es la recuperación total de centro tras más de una década de abandono, convirtiéndolo en un hospital completo y nuevo con todos los servicios y todos los recursos, lo que se pondrá en marcha en los próximos días será poco más que un anexo del Hospital Virgen del Rocío, el hospital de referencia de la capital y el primer centro sanitario de Andalucía, de cuya gerencia dependerá administrativamente y a efectos médicos.

Las dudas surgen porque, con la inauguración a la vuelta de la esquina, nadie tiene detalles sobre cuestiones básicas como de dónde se va a sacar el personal sanitario o cómo va a ser su gestión. La Junta de Andalucía se resiste a aclarar de dónde van a salir los enfermeros, celadores, auxiliares, médicos y demás trabajadores imprescindibles para su puesta en marcha y esto sigue propiciando a escasos días de su puesta en servicio, según ha anunciado el propio consejero de Salud, que cada cual haga sus especulaciones, con la sombra de posibles privatizaciones sobre la mesa. "No nos dan información ninguna y con eso nos tememos que se estén ocultando privatizaciones", denunciaba este martes a este medio la portavoz de la sección sindical de UGT en el Hospital Virgen del Rocío, María José Bernabé, que, además, destacaba sentirse "impotente" y "ninguneada" por la gerencia del centro con la que "hace meses" que no pueden reunirse.

La misma impresión comparten en CCOO. "A pocos días de su apertura seguimos sin tener ninguna garantía de que los servicios que se van a prestar allí vayan a ser 100% públicos. Ni el consejero, ni los servicios centrales del SAS, ni la gerencia del Virgen del Rocío nos han respondido nunca a estas preguntas. Es un poco triste que, pudiendo celebrar como celebramos que se abra un hospital nuevo, y con la falta que hace, nos amarguen la historia metiéndonos en medidas de privatizaciones", lamenta Luis González.

Una "desinformación" por la que los sindicatos han salido ya en dos ocasiones a la calle para protestar, la última ayer a las puertas del Edificio de Gobierno del Virgen del Rocío. González asegura que "en torno a 400 profesionales del hospital" secundaron ayer la concentración en la que se volvió a exigir una gestión del Hospital Militar "100% pública". Entienden que la probabilidad de que externalicen algunos servicios, como el de la limpieza, mantenimiento, lavandería o la cocina "no sería algo favorable" y en CCOO aseguran tener constancia ya de algunos contratos privados.

"Sabemos que hay un preacuerdo con una cocina privada para que se haga cargo de las comidas y sabemos que ese preacuerdo va a ser en malas condiciones para los enfermos porque sin una cocina propia lo que se servirá será un catering con comidas recalentadas o frías. También sabemos que se ha hecho una contrata para 11 personas con una empresa de mantenimiento. Y todo eso se ha hecho a traición porque llevamos más de dos meses preguntando y lo único que nos han dado ha sido evasivas, afirma González y añade: "pedimos una gestión pública porque, no sólo es más eficiente, sino que podemos demostrar con números que es mucho más barato contratar personal propio que externo".

Respecto al mayor misterio que rodea la inminente apertura, el del personal que necesariamente debe incorporarse al nuevo hospital, González lamenta seguir desconociendo la cifra "a estas alturas". "Para nosotros es importante saber que en las plantas y servicios va a haber personal suficiente, así como el número de profesionales que va a haber por plantas y turnos porque de eso va a depender la calidad del servicio que se preste y también la salud de los propios trabajadores", señala.

También es una incógnita el procedimiento que se va a usar para las contrataciones. Lo más probable, según fuentes sanitarias no oficiales, es que se pidan traslados voluntarios, pero nada de eso se ha confirmado aún a los representantes sindicales, aunque hoy podría desvelarse. "Todavía seguimos sin saber cómo se va a seleccionar el personal. Sabemos que hay empleados del Virgen del Rocío que voluntariamente querrían irse allí, así que esperamos que se ofrezca esta oportunidad y, si hay más compañeros voluntarios, que se siga un mecanismo objetivo de selección y, por supuesto, que se cubran por bolsa. Lo que no podemos permitir es que la apertura del Hospital Militar signifique una merma de personal en el Virgen del Rocío. Que por cada persona que se vaya se cubra su plaza", indica el secretario provincial de UGT.

Sí está más claro su uso, dedicado en exclusividad a pacientes Covid en esta primera fase de apertura. Las fuentes sanitarias consultadas, confirman que en las instalaciones "sólo ingresarán pacientes ya diagnosticados de coronavirus precedentes de los distintos hospitales de Sevilla". Igualmente confirman que se prestará servicio de farmacia hospitalaria y que "en los almacenes hay, al menos, 25 respiradores nuevos y distintos aparatos de Rx".

Tampoco tiene mayores noticias de cómo se van a hacer las cosas en el Hospital Militar el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, que prefiere esperar a la reunión prevista para hoy con la Junta de Personal para hacer valoraciones. "No tenemos ninguna pega a la apertura de este centro porque siempre hemos dicho que en Sevilla faltan camas y es una maravillosa noticia su puesta en servicio. Lo que sí es verdad es que no podemos aceptar que se dote este centro a base de restar efectivos en otros hospitales, pero hasta que no sepamos exactamente que se va a hacer sobre esto, no podemos tener una opinión", destaca.

Mientras tanto la actividad no cesa en torno al majestuoso edificio sanitario de 83.000 metros cuadrados y que llegó a albergar 13 plantas y 750 camas. A finales del año pasado se empezaron a retirar la vallas protectoras y la cartelería que anunciaba las obras de remodelación parcial y a día de hoy los obreros continúan trabajando a marcha forzada para que el nuevo Hospital Emergencia Covid-19 sea una realidad para hacer frente a la tercera ola de la pandemia. Mientras tanto, al pie del edificio, en uno de los aparcamientos, se encuentra funcionando una zona de autocovid, donde se efectúan pruebas de diagnóstico rápido a quienes se acercan con su vehículo.