¿Cómo influye la relación con los padres en los primeros romances de los jóvenes?

La búsqueda de la identidad personal a través de las relaciones románticas y el trabajo es uno de los aspectos que más caracteriza esa etapa de la vida que se sitúa entre la adolescencia y la edad adulta, la llamada adultez emergente. También es un momento de intensa inestabilidad y gran libertad, pero ¿cómo influye la relación con los padres en los primeros romances? Éste es el objeto de estudio de un grupo de investigadores liderado por la Universidad de Sevilla.

"Los adultos emergentes ya no son adolescentes, pero tampoco son adultos, y aunque son menos dependientes emocional y conductualmente de sus padres, no son, en la mayoría de los casos, individuos completamente autónomos y mantienen su conexión con sus padres, con los cuales continúan viviendo", explica Marta Díez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla y primera autora de este estudio.

Esta investigación, publicado recientemente en la revista Plos One bajo el título Why are undergraduate emerging adults anxious and avoidant in their romantic relationships? The role of family relationships, tiene como objetivo explorar en España, un país mediterráneo, las relaciones existentes entre la percepción subjetiva de comportamiento parental (control y afecto) y las dimensiones de ansiedad y evitación del apego durante la adultez emergente. Para ello, 1.502 estudiantes universitarios (903 mujeres y 599 hombres) con edades comprendidas entre 18 y 29 años completaron un cuestionario de autoinforme.

Los resultados revelaron que el apoyo y la calidez familiar recibida percibidos por los universitarios de la muestra se asociaron negativamente con las dimensiones de evitación y de ansiedad. En cambio, el control parental percibido (tanto conductual como psicológico) se asoció positivamente con ambas dimensiones de apego. Es decir, cuanto mayor control parental ejercen los progenitores en sus hijos, menor es la confianza en uno mismo (ansiedad de apego) y en los demás (evitación).

"En las relaciones románticas, la ansiedad se traduce en la necesidad de recibir continuamente muestras más o menos explícitas de cariño o amor. Suelen ser personas más 'pegajosas', para entendernos. Mientras que la evitación, se traduce en no querer compromisos", explica Marta Díez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla y primera autora de este artículo.

"Las madres y los padres tienen dos formas de ejercer un control sobre sus hijos: un control orientado a la conducta o conductual, que tienen que ver por ejemplo con saber dónde y con quién está, qué hace, a qué hora llega; y un control psicológico, más parecido al chantaje", señala Marta Díez. "Cuando decimos que el apoyo y la calidez familiar percibida se asociaron negativamente con las dimensiones de evitación y de ansiedad y que, en cambio, el control parental percibido se asoció positivamente con ambas dimensiones de apego, quiere decir que los chicos y chicas que percibían de su familia apoyo y afecto tenían un apego en las relaciones de pareja más sano, con menos evitación y ansiedad. Mientras que los que percibían por parte de su familia altas dosis de control se relacionaban con sus parejas con más ansiedad o evitación".

Otra de las conclusiones a la que llegó este estudio ha sido que el control conductual percibido desempeña un papel moderador entre la calidez parental y la ansiedad de apego en las relaciones románticas, es decir, "sólo en casos en que los adultos emergentes de la muestra percibían bajos niveles de control conductual se encontró que la calidez parental se asociaba negativamente con la ansiedad en las relaciones de pareja".

En este estudio han participado Águeda Parra e Inmaculada Sánchez-Queija como investigadoras principales, además de Enrique Arranz e Izarne Lizaso de la Universidad del País Vasco; Carlos Camacho, Marta Díez y María del Carmen García Mendoza de la Universidad de Sevilla; Reyes Vargas y Rocío de la Fuente de la Escuela Universitaria de Osuna (centro adscrito a la US); y Jeffrey Jensen Arnett, de Clark University.

"Desde el año 2014, hemos llevado a cabo dos proyectos consecutivos de investigación sobre adultez emergente, ambos I+D+I. El primero (2013-2016), La transición a la adultez en España: estudio sobre las claves del ajuste psicosocial y fundamentos para su intervención preventiva, fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad", comenta Marta Díez. "En el 2019, comenzamos con el segundo proyecto, Estudio Longitudinal Secuencial sobre la Transición a la Adultez en España, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que durará hasta el 2021".