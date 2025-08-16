La promotora Global Time Denver hará un hotel y una residencia en el suelo del 'esqueleto' de Sevilla Este frente a Fibes

Edificios en estructura en la Avenida Alcalde Luis Uruñuela de Sevilla Este, donde construirán un hotel, una residencia y un supermercado Aldi

El solar de Sevilla Este donde está el 'esqueleto', bautizado así por el edificio en estructura que ha albergado desde la crisis inmobiliaria de 2008, ya tiene varios proyectos que darán uso a una de las últimas parcelas que quedan por consolidar en la avenida Alcalde Luis Uruñuela de la capital andaluza. La promotora madrileña Global Time Denver construirá un hotel y una residencia, según han confirmado a Diario de Sevilla fuentes de la compañía.

La parcela de 9.260 metros cuadrados era de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que la sacó a subasta y tras tres intentos fallidos la adjudicó en 2023 por 6,3 millones de euros a Global Time Denver, al que pertenece la constructora VDR, ligada a Fernando Vidaurre.

Global Time Denver, a la que está ligada la constructora VDR, promueve en la parcela del 'esqueleto' de Sevilla Este / Juan Carlos Vázquez

El solar tiene una edificabilidad de 18.250 metros cuadrados y dentro de la misma hay un edificio a medio construir, en la avenida Alcalde Luis Uruñuela esquina con calle Astrónomo José Luis Comellas, justo frente al Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes). El proyecto que los promotores han presentado al Ayuntamiento asigna 12.672 metros de edificabilidad a dos edificios, uno destinado a hotel y otro a residencia de estudiantes o mayores, una cuestión que Global Time Denver tiene aún por decidir. El resto de edificabilidad, hasta 5.582 metros cuadrados, podrá disfrutarla la empresa de supermercados de descuento Aldi, que ha comprado parte del solar a Global Time Denver para abrir allí una tienda, sobre la que la cadena de distribución no ha querido ofrecer detalle alguno.

Siete plantas

Los dos edificios que se construirán tendrán siete plantas cada uno, además de un parking bajo rasante. Aunque aún no está decidido el número de estrellas que tendrá el hotel, sí se sabe ya que dispondrá de 120 habitaciones, al igual que la residencia. Global Time Denver se encuentra ahora en negociaciones para determinar la cadena hotelera que explotará el establecimiento.

Bocentos del proyecto original en la parcela de Aura Baelo en Sevilla Este / M.G.

La parcela acabó en manos de la entonces Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) -hoy Avra- en 1999 y poco después fue adquirida por la empresa Aurea Baelo para convertirla en un centro comercial y de oficinas pero la crisis inmobiliaria de 2008 dio la puntilla al proyecto. EPSA suspendió el contrato de venta y recuperó judicialmente el solar. Sin embargo, la paralización de las obras dejó allí la estructura de hormigón armado del edificio con dos plantas subterráneas y cuatro sobre rasante.

Según el PGOU vigente, esta parcela está destinada a uso terciario. Es decir, actividades comerciales, financieras, hoteleras o administrativas. En 2024 se aprobó en Pleno el estudio de detalle de la parcela, con los apoyos del PP y PSOE, y la abstención de Podemos-IU y Vox. En marzo de 2025 comenzó la demolición del edificio en estructura que existe en la parcela, que la compañía mercantil espera finalizar en noviembre de este año.

Colonia de vencejos

Tras años de abandono, en el edificio surgió una colonia de vencejos urbanos, una especie en vía de extinción. Organizaciones ecologistas llamaron al Centro de Recuperación de Especies Amenazas de Aves de Sevilla (CREA) para evitar que la demolición se hiciera en plena temporada de la cría de vencejos y preservar así los nidos de esos pájaros. "Para respetar esa época, la compañía paralizó los trabajos de demolición, que se han reanudado ahora, ha declarado a este diario Global Time Denver.

Una vez sea demolido el 'esqueleto' de Sevilla Este, la sociedad comenzará a ejecutar la obra en 2026, para lo cual ha solicitado ya licencia de obras. El tiempo previsto de ejecución será de 20 meses, por lo que se comienzan las obras en enero el hotel y la residencia podrían estar terminadas en agosto de 2027. El hotel y la residencia a construir tendrán un emplazamiento estratégico, encontrándose a pocos metros del Palacio de congresos y Exposiciones y a corta distancia del aeropuerto.