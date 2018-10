El Prenda: "Sólo le pido a Dios que vengan jueces con cojones o juezas con ovarios y que digan la verdad"

El miembro de la Manada José Ángel Prenda ha vuelto a los juzgados de Sevilla para presentarse de acuerdo con la medida impuesta en su libertad provisional, ha reiterado a los periodistas que los cincos sevillanos acusados de la violación en los Sanfermines de 2016 son inocentes, por lo no tiene duda de que serán absueltos.

"Sólo le pido a Dios que vengan jueces con cojones o juezas con ovarios y que digan la verdad, ya está", ha manifestado el joven que junto a los otros cuatro acusados fue condenado a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento.

Prenda ha considerado que la expulsión del Ejército de Alfonso Jesús Cabezuelo es "un despropósito y una injusticia, como todo lo que está pasando con nosotros desde el 7 de julio de 2016, injusticia tras injusticia".

Defensa de la inocencia de la Manada

Preguntado por la sentencia que debe dictar ahora el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que el 7 de noviembre deliberará sobre los recursos presentados contra la condena, el joven, que ha afirmado que se sienten utilizados, ha reiterado su inocencia.

"Aquí lo único que se ha violado son nuestros derechos, la presunción de inocencia", el derecho "a una prensa veraz, a una prensa imparcial, que no hemos tenido en ningún momento".

Por ello, El Prenda considera que serán absueltos. "Que a nadie le quepan dudas de que no hemos hecho nada y de que saldremos absueltos, pero que no quepan dudas, seguro, 100 por 100, y ese día vendrán los perdones y las cosas y no queremos perdón mañana, queremos presunción de inocencia hoy", ha aseverado.