Pino Montano se echa a la calle por la oleada de robos y agresiones

Los vecinos de Pino Montano han convocado para este viernes día 14 de septiembre una manifestación por las calles del barrio ante el aumento de robos y agresiones en la calle. La agresión a navajazos a un menor el pasado 4 de septiembre ha provocado una mayor reacción en el barrio, donde subrayan que la inseguridad se incrementa "cada verano".

La protesta ha sido convocada por la plataforma Pino Montano Grita Basta y partirá desde el centro cívico Entreparques a las 19:30. La plataforma hace un llamamiento a través de las redes sociales "para defender que Pino Montano sea un barrio seguro y podamos vivir sin miedo". Del mismo modo, los convocantes han usado su perfil de Facebook para dejar claro que el único objetivo de la manifestación es la creación de un Plan Integral de Seguridad del Barrio, algo que consideran "conlleva muchas más cosas que más presencia policial en la calle".

"Es una manifestación convocada por vecinos del barrio, por el barrio y para los vecinos del barrio. No están invitados a participar ningún tipo de asociación que salga de las premisas anteriormente expuestas. No queremos que la manifestación sea aprovechada con otras proclamas que no tienen nada que ver con nuestra reivindicación principal", reivindica la plataforma en un comunicado.

Se trata de la segunda protesta que se va a llevar a cabo en el barrio en los últimos diez días. Los vecinos ya se echaron a la calle el pasado 6 de septiembre tras la agresión que sufrió un menor en las calles del barrio.

Sensación de abandono general

Desde el barrio, sus vecinos muestran una preocupación generalizada. L.G., vecino y presidente de la comunidad de vecinos de la barriada La Estrella y Los Corrales, señala un repunte de estos sucesos, sobre todo en verano, desde hace ya algunos años y además subraya que esta inseguridad se está extendiendo a otros barrios de la ciudad por un "abandono de las administraciones".

Este vecino asegura que la situación que vive el barrio va más allá de la cercanía de la zona al poblado chabolista de El Vacie. "No se puede usar ese argumento porque la inseguridad se vive en muchos barrios de la ciudad", afirma.

Asegura que en la zona se vive una "situación de abandono generalizado" de las administraciones, donde también denuncia carencias en el tema sanitario y movilidad. "Vivimos una situación de abandono que va más allá como es el tema de la salud y la movilidad", reivindica.