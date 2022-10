La 'marea azul' vuelve a las calles de Sevilla

"Las Atención Primaria y los Servicios de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias están enfermas y las van a dejar morir". Quien dice esta frase es Ana Pagador, una médica del Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Distrito Sanitario Sevilla y que este jueves ha formado parte de la marea azul que, por tercera vez este año, se ha concentrado a las puertas de los servicios centrales del SAS, "hartos de ser ignorados".

Los profesionales de las urgencias de Atención Primaria son médicos, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias que actúan en accidentes de carreteras, van a domicilio por un infarto, una bronquitis o el Covid, que cubren la asistencia en los horarios en que los centros de salud permanecen cerrados o que intervienen en catástrofes. Dicen que están "hartos" de discriminación. Reclaman igualdad en formación, recursos y retribuciones con respecto a sus compañeros del 061. Este jueves se han plantado ante las puertas del SAS en la avenida de la Constitución en Sevilla para expresar su malestar y exigir que se valore su trabajo.

Forman los llamados Dispositivos de Apoyo y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), los antiguos DCCU, que visten el uniforme azul. Suman unos 10.000 trabajadores en toda Andalucía y aseguran estar sufriendo una "invisibilidad premeditada" respecto al personal del 061. "No vamos en contra de ellos, pero hacemos las mismas funciones, las mismas urgencias, y estamos por todos los rincones de Andalucía. Creemos que no es justo que a ellos los traten tan bien y a nosotros tan mal, sólo pedimos que nos igualen en las condiciones laborales para poder ofrecer mejor calidad y asistencia a los pacientes y es lo que seguiremos pidiendo hasta que nos escuchen por el bien de los ciudadanos y por el bien de los profesionales", destaca Pagador durante la protesta.

La protesta ha sido secundada por una amplia representación de profesionales de este servicio de todas las provincias andaluzas a pesar de que ayer mismo el SAS anunció la convocatoria de la mesa técnica de urgencias para el próximo 7 de noviembre en la que abordará sus reivindicaciones. "La gente no quiere dejar de participar y hacer valer sus derechos. Lo que queremos es que no vendan más humos y no pongan más parches. llevan mucho tiempo retrasando esta mesa porque saben que esto es una patata caliente que les va a explotar en cualquier momento. No pararemos hasta que nos sintamos escuchados", añade la sanitaria, que también es vocal de este servicio en el Sindicato Médico de Sevilla.

Entre el grupo de manifestantes, megáfono en mano está Teresa Almagro, viene de Cádiz, provincia desde la que se han desplazado cerca de 70 compañeros. Recuerda que sus protestas comenzaron el pasado mes de febrero y que, tras un compromiso obtenido el pasado 16 de mayo, "en plena campaña electoral" -matiza la sanitaria- que "quedó en el olvido", se ven "obligados" a retomar las movilizaciones. "Lo que querían realmente eran quitarnos de la calle en campaña y cuando se vieron con la mayoría absoluta nos han vuelto a decir a todo que no de nuevo. Se han convocado mesas sectoriales generales y técnicas sobre distintos temas y la única que no se ha convocado es la nuestra. Después diferentes manifestaciones y hasta 17 escritos que hemos enviado a la Administración, nos obvian. Lo que queremos es diálogo", añade.

Con todo, Almagro destaca que, por ello, a su lema reivindicativo clásico del mismas funciones, mismas condiciones, "hoy se añade, además, el no podéis ignorarnos siempre", afirma. Y ese es el grito que más se ha escuchado este jueves en una de las principales arterias del centro de la ciudad durante las horas que el colectivo se mantuvo inmóvil a las puertas del SAS.

Muy cerca de ella, sujetando una pancarta, está Rosa Romero, que pertenece a este dispositivo en Dos Hermanas. "Nuestra reivindicación es la igualdad", precisa. Entre las reivindicaciones incluye, además de las retributivas, la formación y los recursos. "No podemos seguir siendo los dispositivos de apoyo porque tenemos muy claras cuales son nuestras funciones y el SAS hace con nosotros lo que quiere", afirma. "Queremos formación, condiciones, dotación... igual que tienen otros compañeros y nunca se nos ha escuchado. Se nos han hecho promesas, pero en ningún momento han dado un paso adelante", destaca y recuerda que están atendiendo "el 90%" de las urgencias que se producen en Andalucía.

Sujetando otra de las pancartas reivindicativa se encontraba Juan Benjumeda, delegado del Sindicato Médico de Cádiz. Para él, la convocatoria de la mesa técnica de urgencia anunciada ayer por el SAS, "no es más que una convocatoria más para un problema que viene de largo". "Vamos a pensar que es de buena fe para solucionar el problema, pero de momento realidades no hay", agrega.

El facultativo añade que pese a que realizan las mismas funciones y son complementarios en el trabajo "hay ventajas del 061". "Que sean profesionales de la misma categoría, que hagan lo mismo, y que tengan condiciones laborales muy diferentes hace que se sientan discriminados, ninguneados y están muy desesperados", apostilla.