Sin trabajo porque falta el funcionario de Empleo que les tiene que firmar el título

La falta de personal de administración en la Delegación territorial de Empleo está teniendo consecuencias muy perjudiciales para los vigilantes de seguridad. Más de 100 personas que han acabado el curso correspondiente para desarrollar esta labor se han visto obligadas a rechazar ofertas laborales al carecer del título que tendría que haberles certificado la Junta de Andalucía.

Así lo han denunciado los 15 alumnos del curso sobre Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos, impartido en el Instituto de Planificación y Gestión (IPG). Esta formación -de 340 horas- concluyó el pasado 19 de octubre. La matrícula les costó 1.300 euros. Dos meses después no han recibido el título que los acredita para desempeñar esta responsabilidad.

Antonio Cinta, uno de los afectados, explica que, "por lo general, este trámite suele durar menos de un mes". "Al comprobar que el tiempo pasaba y no llegaba a nuestros domicilios nos presentamos en la Delegación de Empleo. Allí nos atendió un responsable de recursos humanos", relata Cinta, quien, junto a otros compañeros, se quedó bastante "sorprendido" por la respuesta que les otorgó sobre la la tardanza en la expedición del documento. El motivo de la demora era la falta del funcionario que se encarga de certificar la titulación. Una ausencia que afecta a un centenar de vigilantes que han acabado la formación correspondiente en distintas academias.

La matrícula del curso, de 340 horas, cuesta 1.300 euros

Las consecuencias no se han hecho esperar. Según comenta este perjudicado, no han podido acceder a las ofertas laborales que surgen en estas fechas al carecer de la titulación. "En Navidad muchas empresas han buscado empleados para cubrir las vacantes de los vigilantes de seguridad. No hemos podido presentarnos al no habernos llegado el certificado", lamenta Cinta.

Fuentes de la Delegación territorial de Empleo en Sevilla (que dirige en funciones Juan Borrego) aseguran que las titulaciones llegarán a los domicilios de los afectados los próximos días y que "recientemente" se ha reforzado con personal administrativo este departamento.