Nuevos cortes por obras en la línea de tren convencional entre Sevilla y Málaga del 22 al 25 de agosto

El tren de Media Distancia entre Sevilla y Málaga vuelve a sufrir nuevos cortes por obras el 22, 23 y 24 de agosto. Se trata trabajos que tiene que acometer Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para mejorar la capacidad hidráulica de la infraestructura.

El pasado mayo, Adif realizó obras de mejora del drenaje de esta línea de tren convencional en el tramo El Sorbito-Arahal con la colocación de marcos prefabricados para ampliar la capacidad hidráulica. Este tramo pertenece a la línea de ancho convencional Bifurcación de Utrera a Fuente de Piedra, a su paso por la provincia de Sevilla.

Renfe ha programado la circulación de 102 autobuses para facilitar la movilidad entre Sevilla y Málaga. La compañía ofrecerá un servicio alternativo por carretera de origen a destino y estaciones intermedias del recorrido para todos los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga durante el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Durante estos tres días circularán un total de 102 autobuses en el tramo afectado por los trabajos, para garantizar la movilidad de los viajeros de los 34 servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga (12 del viernes, 10 del sábado y 12 del domingo).

Los autobuses tendrán como origen y/o destino las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey cuya movilidad se garantizará a través de taxis.

Los viajeros con origen o destino las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

Medidas de postventa y refuerzo de la comunicación al viajero

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y mensajes en la venta online.

Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.