Los médicos de Atención Primaria se movilizan en Sevilla para su rescate

La pandemia ha puesto en tensión el sistema sanitario en general, y en particular, a la Atención Primaria. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha estallado y ha convocado una concentración para el próximo 28 de octubre ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla, que será de carácter autonómico y "la primera de cuantas sean necesarias para hacer valer nuestras reivindicaciones". A ella, les se seguirán concentraciones provinciales durante los próximos meses, han explicado desde el SMA.

"En los últimos años la Atención Primaria andaluza ha sufrido un deterioro progresivo que la ha llevado a un estado de precariedad impropio de un país desarrollado. Las ausencias de facultativos quedan sin cubrir de manera sistemática. El número de pacientes por consulta resulta incompatible con una atención adecuada. Los médicos a menudo deben prolongar su jornada para atender a sus pacientes, sin recibir por ello retribución alguna. La organización de las urgencias extrahospitalarias es caótica y anticuada. Las retribuciones y las condiciones de trabajo de los médicos están entre las peores de España", destacan las fuentes sindicales.

En este sentido, los médicos y pediatras de Atención Primaria afirman que el Plan de Reforma de la Atención Primaria propuesto por la Consejería de Salud y Familias adolece de "una falta absoluta de medidas que mejoren la actividad laboral de los médicos y la accesibilidad del ciudadano a la atención médica".

Desde el SMA explican que "la ya maltrecha Atención Primaria andaluza se encuentra desbordada después de estos meses de pandemia, los médicos de familia y pediatras tienen las agendas cada vez más sobrecargadas y la población debe esperar semanas para conseguir una cita".

Según han detallado a través de un comunicado, una gran parte de esta nueva estrategia en Atención Primaria se basa en la aplicación de la "consulta de acogida y los protocolos de reorientación de la demanda". Estas medidas "que no han sido consensuadas con los representantes de los facultativos en la mesa sectorial", lejos de facilitar la accesibilidad del ciudadano a su médico de Familia, suponen "un paso más con tiempos de espera añadidos", han subrayado.

Los representantes médicos han explicado que "tampoco van a aliviar la sobrecarga de las agendas médicas pues en una gran cantidad de casos el enfermero debe consultar al médico antes de tomar una decisión o hacerlo cómplice de un tratamiento sin ver al enfermo". En definitiva, "el trabajo en la consulta de reorientación tiene dos caminos posibles; o se incurre en intrusismo o se pasa la decisión al médico de familia, sobrecargando de nuevo la consulta".

Para los médicos, el plan no contempla el verdadero problema de la sanidad andaluza que no es otro que la "asfixiante falta de médicos en este nivel asistencial". "Recientemente la Consejería de Salud nos ha comunicado que renovarán unos 12.000 trabajadores de los que fueron contratados para la Covid-19 pero de ellos solo 415 son médicos de atención primaria". "Los aumentos presupuestarios se desvían a otras categorías y sigue sin plantearse la prolongación de jornada, la continuidad asistencial, como una forma de aliviar un poco las demoras asistenciales y dar más tiempo al facultativo para atender a sus pacientes".

"Parece evidente que la apuesta de esta Consejería está decididamente orientada hacia otras categorías y que su proyecto de Sanidad Pública es un proyecto en el que cada vez habrá menos médicos y, por tanto, los pacientes tendrán cada vez más dificultades para ser atendidos por un facultativo", recalcan.

Sin embargo, han matizado, "esta Administración solo sabe lamentarse de la falta de médicos, pero no hace nada para remediarlo". "Dice que no contrata más médicos porque no hay, pero el dinero que supuestamente iría para esas contrataciones de médicos lo gasta en otras cosas en lugar de incentivar a los que ya trabajan en Atención Primaria para que dediquen algunas horas a aumentar su capacidad de atender a sus pacientes". "Considera que, ante la falta de médicos, la mejor solución es desviar a los pacientes para que sean atendidos por otras categorías".

Desde el Sindicato Médico Andaluz insisten en que han solicitado reuniones con el consejero del ramo, Jesús Aguirre, y hasta con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero "han sido rechazadas". "Hemos ofrecido nuestro trabajo para la elaboración de un plan a medio y largo plazo con medidas efectivas para la fidelización y captación de médicos, más teniendo en cuenta la gran cantidad de jubilaciones previstas en los próximos cinco años, pero nuestro ofrecimiento no ha sido aceptado, llevamos años pidiendo la instauración de la continuidad asistencial en Atención Primaria, pero la Consejería ha preferido priorizar la contratación de otras categorías".

Ante esta situación, los médicos andaluces afirman que "ha llegado el momento de decir basta". "El colectivo de facultativos en general y en especial de los que trabajan en Atención Primaria no se merecen este ninguneo continuo y exigimos que se invierta en la contratación de facultativos, que se diseñen planes para evitar que nuestra sanidad futura sea una sanidad sin médicos, que se instauren los complementos retributivos ya existentes en otros niveles destinados a la prolongación de jornada". "Exigimos que no se recorte ni se pongan trabas a la población en su derecho a ser atendido por su médico".

Los facultativos han concluido afirmando que "no nos quedan alternativas, el tiempo de las promesas se ha agotado, necesitamos realidades e inversiones reales para la contratación de personal facultativo".