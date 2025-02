Los médicos arrancan en Sevilla su protesta contra el Estatuto Marco: "Tenemos una responsabilidad que otras categorías no tienen"

El Hospital Virgen del Rocío ha sido este lunes el escenario principal de las protestas que, a nivel regional, ha convocado la profesión médica en Andalucía bajo el paraguas del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) con motivo de la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Ambas instituciones consideran que los médicos son "los pilares fundamentales en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, constituyendo la base de la Sanidad Pública o Privada", y que por ende, "es un grave error maltratarlos", como consideran sucede en la actual propuesta de reforma del Estatuto Marco.

"El médico tiene unas funciones y una responsabilidad y papel de liderazgo y de gestión del sistema sanitario que otras categorías no tienen. Esto no significa ser más o menos importante, significa, simplemente, que el modelo de selección, de promoción, de incentivos, de movilidad, que afecta al personal médico, no puede ser el mismo que el del resto de categorías y estamos viendo día a día las disfunciones enormes que genera que el marco normativo que se aplica al resto de categorías, se aplique también al médico", ha dicho durante la protesta el presidente del Sindicato Médico de Andalucía, Rafael Ojeda.

En esta línea, sostienen que la intención del Gobierno central es "defender y atacar al mismo tiempo este modelo", y ello "refleja una incompetencia inadmisible y un verdadero ataque a los derechos de los pacientes", que desde las organizaciones "no van a permitir".

Con esta propuesta de Estatuto Marco, los médicos andaluces aseguran que la ministra responsable de la materia, Mónica García, ha conseguido "unir en un sentimiento de agravio e indignación a toda la profesión médica". El borrador que ha presentado "echa por tierra las esperanzas de mejora de la profesión, pues no solo perpetúa las condiciones laborales infames, sino que las agrava".

En la propuesta del Ministerio, todos los graduados sanitarios quedarían incluidos en el grupo A1, y con ello entienden que "la formación específica, capacidad, competencia y la responsabilidad, son ignoradas".

Las guardias siguen siendo obligatorias y de 17 horas, y no computan a efectos de jubilación, y las guardias localizadas no son reguladas. Así, han criticado que están "obligados a hacer guardias pagadas a precio de saldo, mientras otras categorías profesionales podrán hacer horas extra con su correspondiente retribución".

"Nos pueden obligar a hacer una jornada semanal de hasta 48 horas, mientras el Ministerio de Trabajo lucha por una jornada de 37,5 horas para el conjunto de los trabajadores", han relatado.

"Si queremos retener el talento tenemos que hacerlo con medidas positivas, como mejores retribuciones y mejorar las condiciones de trabajo", han reiterado, y por ello han considerado que "no se han realizado cambios sustanciales a su propuesta a pesar de la indignación del colectivo".

Asimismo, han apuntado que el sistema nacional de Salud "necesita" un Estatuto de la Profesión Médica. La formación, funciones y responsabilidades específicas del colectivo "exigen un marco específico". De esta forma, han apostillado que "aplicar un marco normativo general, que ignora los rasgos singulares que poseen la jornada y las funciones, es una forma de menosprecio y un retroceso para la sanidad".

"El Ministerio aspira a relegar a los médicos a un papel secundario dentro del sistema nacional de Salud, lo que solo contribuirá a alentar la huida de la sanidad pública", han concluido.