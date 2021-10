Cuatro meses esperando el remate final de las obras en la Plaza de la Magdalena

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, lanentó ayer en un comunicado "la pasividad" del equipo de gobierno del PSOE para finalizar las obras de reurbanización de la Plaza de la Magdalena, que "en el mes de junio se dieron oficialmente por acabadas pero que a día de hoy siguen manteniendo numerosos elementos provisionales", que "ofrecen una imagen impropia de uno de los enclaves más singulares del Casco Antiguo de nuestra ciudad".

En este sentido, añade que, "a la vista del estado que presenta en la actualidad, aquí hay algo que no termina de encajar", pues "si el gobierno municipal dejó claro en verano que los trabajos habían finalizado no entendemos cómo aún se siguen realizando mejoras y restan por colocarse algunos de los elementos del mobiliario urbano", reitera.

Aumesquet, que visitó la Plaza de la Magdalena junto al concejal Lorenzo López Aparicio, advirtió de que, "cuatro meses después de que se dieran por terminadas las obras, se mantienen todavía las vallas en el perímetro de los parterres", que "impiden a los sevillanos disfrutar con normalidad de todo el conjunto de este espacio". Es más, "tampoco llegamos a entender por qué aún no se han sustituido las farolas provisionales que se colocaron durante la obra por las que se instalarán de forma definitiva", ya que "las actuales son más propias de una autovía o carretera que de una enclave del Casco Antiguo" y "se sostienen sobre unos mástiles de madera que presentan un mal estado de conservación". Así, añadió que "parece más que evidente que la imagen que se proyecta al exterior no es la más apropiada para los sevillanos que se acercan a la plaza ni para los turistas que nos visitan", ha señalado.

El portavoz adjunto del partido liberal en el Consistorio insistió en que "desde el gobierno municipal debe ofrecerse una explicación de qué es lo que está ocurriendo en la Plaza de la Magdalena" y "a qué motivos responde el hecho de que el remate de las obras se esté retrasando tanto en el tiempo y se esté produciendo a cuenta gotas".

De hecho, "desde el mes de junio, hemos comprobado cómo una semana se plantaron los árboles y flores de la plaza" y "casi hasta que no pasaron otros dos meses no se colocaron los bancos en la misma". Sin embargo, "nada se sabe de los elementos que faltan" y "todo hace indicar que ni en el propio equipo de gobierno tiene muy claro cuál es el calendario definitivo de los plazos para finalizar de una vez por todas estas obras". Así, añadió que, "después de tantos meses de molestias a vecinos y comerciantes por esta reurbanización, no parece muy formal que tengan que seguir esperando 'sine die' al remate definitivo de los trabajos", ha dicho.