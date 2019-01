La dirección del Metro de Sevilla lamenta los paros e insiste en negociar el nuevo convenio

La sociedad Metro de Sevilla, participada mayoritariamente por la corporación Globalvía y en un 11,76 por ciento por la Junta de Andalucía, ha lamentado este lunes que el comité de empresa haya ampliado el calendario de paros parciales que protagoniza la plantilla desde finales de noviembre, en demanda de la plena cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornadas, reclamando una vez más la negociación del nuevo convenio colectivo,

La plantilla del Metro está convocada cada jueves a paros parciales entre las 7:30 y las 9:30 horas y las 19 y las 21 horas, desde finales del pasado mes de noviembre. Además de estos paros parciales de los jueves, convocados de modo indefinido, la plantilla aprobó recientemente una serie adicional de paros parciales que arrancaban este pasado viernes e incluyen los días 16 y 25 de enero, el 4, 12, 16 y 26 de febrero y el 4 de marzo, en todos los casos de 6 a 9 y de 18 a 19 horas.

En cuanto al fondo del conflicto, y mientras la plantilla reclama mejor cobertura de las bajas, las excedencias y las reducciones de jornada y una mejora de las condiciones laborales de los empleados eventuales, la dirección del metro ha considerado este lunes que tales reivindicaciones "no justifican" los paros parciales.

En paralelo, la dirección de la empresa ha asegurado que el conflicto radica "principalmente en la demanda de que el absentismo en los fines de semana se cubra siempre con personal eventual y no con los trabajadores de la plantilla asignados al turno de reserva".

"El personal de reserva lo constituyen trabajadores fijos que rotan periódicamente en este turno y cuya función es precisamente, cubrir las ausencias que se produzcan. Cuando cubren una ausencia, estos trabajadores perciben, según lo acordado en el convenio colectivo, remuneraciones económicas adicionales como el plus por cambio de estación de entrada, el plus por cambio de hora o el plus de sábados y domingos", detalla la compañía, agregando con relación a este "turno de reserva" que "cuando el absentismo crece o se reduce la plantilla disponible por excedencias o reducciones de jornada, se contrata personal adicional".

"En 2018 el personal eventual contratado ha supuesto un incremento del cuatro por ciento de la plantilla, adicional al once por ciento del personal asignado al turno de reserva", defiende la empresa, llamando de nuevo a "encontrar soluciones dialogadas que permitan poner fin al conflicto en un momento en el que debe primar el diálogo y el entendimiento para la negociación de un nuevo convenio colectivo".