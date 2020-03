Miguel Ángel Benitez ya puede hablar en pasado del coronavirus. Aunque aún debe estar algunos días aislado en casa para asegurar su curación "al 200%", el primer caso de contagio del Covid-19 en Sevilla, y en Andalucía, hace ahora una semana podrá empezar "pronto" a hacer su vida normal, dejando atrás momentos de incertidumbre en los que lo ha pasado "muy mal", pero en los que ha contado con la "confianza" y "tranquilidad" de unos sanitarios, los del Hospital Virgen del Rocío que se ocuparon de su caso, que lo han tratado "de maravilla".

-Ha pasado una semana desde que le dieran aquella noticia que confirmaba que tenía coronavirus, ¿cómo se encuentra?

-Me encuentro muy bien y estoy desde ayer en casa. El médico por prevención y por asesoramiento me ha dicho que esté unos días recogido en cuarentena, pero yo estoy perfectamente. Di dos pruebas negativas seguidas, el sábado y el domingo creo, y estoy perfectamente. No tengo fiebre desde hace unos días y estoy deseando poder hacer una vida normal.

"El médico me va a llamar todos los días y me dará pautas día a día antes de poder volver a mi vida normal"

-Usted ya puede decir está 'curado', pero ¿ahora qué?

-Tengo que seguir en casa y no cuántos días tendré que estar. El médico me ha dicho que me va a llamar todos los días y que me dará las pautas día a día. Yo espero que muchos días no dure esto porque yo estoy bien y me encuentro ya perfectamente.

-¿Cómo está llevando esa recuperación en casa?

-Estoy en mi habitación. Cuando viene mi mujer, entra de vez en cuando a dejarme comida o lo que sea y entonces yo me pongo la mascarilla y ya está. Es un aislamiento por tener un 200% de seguridad de que no hay ningún problemas, porque yo gracias a dios ya estoy curado.

-¿Y cómo han sido esos días en el hospital?

-Pues la verdad es que he estado de maravilla. Entré mal con neumonía en los dos pulmones y con fiebres muy altas que hacían que me encontrara muy mal, pero allí me han atendido de maravilla. Estuve unos días que no me bajaban la fiebre con la neumonía pero, por lo que yo les había contado, no barajaban que pudiera ser coronavirus porque yo no había viajado a ninguna parte. Fueron dos los días que estuve muy fastidiado por la fiebre pero ya luego me aislaron y me hicieron la prueba del coronavirus y resultó que dio positivo.

-Podemos decir que se ha curado con un tratamiento experimental contra el sida, ¿qué puede decirnos de él?

-Me preguntaron si aceptaba un tratamiento experimental y les dije inmediatamente que sí porque si me ayudaba a mí y luego podría ayudar a más gente, les contesté sobre la marcha y, la verdad, es que me ha ido de maravilla. El tratamiento consistía en dos pastillas por la mañana y dos por la tarde y una inyección en días alternos que me provocaba algo de fiebre, pero con un paracetamol me ponía bien. Salvo esa fiebre provocada por las inyecciones hace ya varios días que no me da. Tengo entendido que van a exportar a China ese tratamiento, creo que me lo comentó algún médico, y a ver si sigue para que esto termine ya de una vez porque ¿se está desorbitando un poco no? - se pregunta-. Hay ciento y pico de casos en España y somos 47 millones de personas. Son cifras muy bajas y segurísimo que ahora mismo hay muchos más enfermos de gripe y resfriados que de coronavirus y no le damos importancia.

"Cuando me dijeron que tenía coronavirus me quedé helado; entonces, todas las noticias hablaban de que era algo muy malo"

-¿Cómo recibió esa noticia de que había dado positivo en coronavirus?

-Me dejó helado porque todas las noticias hasta el momento hablaban de que era algo muy malo y que se moría la gente, pero la verdad que a mí el médico desde primera hora me dijo una frase que me dejó muy tranquilo. Me dijo, 'Miguel Ángel estamos ocupados contigo, pero no estamos preocupados, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que te vas a poner bien así que tú tranquilo que te vas a recuperar'. Y esa tranquilidad, conocimiento y forma de tratarme ha sido fabulosa.

-El coronavirus se compara en cuanto a síntomas a una gripe, ¿es así?

-Hay casos especiales como el mío en el que no es una gripe cualquiera. Yo he tenido doble neumonía y lo he pasado muy mal, pero, en general, es para estar tranquilos porque hay mucha gente que no se está hospitalizando y el índice de mortalidad es bajísimo. La gran mayoría de personas que han muerto tenían otras patologías graves. Esto no es para estar tan asustados, la mayoría son síntomas leves que, estando dos o tres días recogidos en casa, se han terminado.

-¿Cómo lleva que su caso se haya tratado como único al ser el primer contagio autóctono?

-A mí no me afecta, sólo me gustaría que mi referencia fuera el poder transmitir tranquilidad. Que la gente no se asuste tanto que esto no es una cosa tan grave, que no pasa nada. Me ha tocado a mí, pues me ha tocado y llevo ya entre unas cosas y otras desde que me puse malo en casa con fiebre casi 20 días, pero el mío ha sido un caso especial que la mayoría de la gente lo que tiene es un simple resfriado o una gripe sin mayor importancia.

-Una vez pasado todo y con la información que tiene... ¿podría concretar dónde y cómo se contagió?

-Pues creo que fue en una convención de trabajo en Málaga y un compañero que asistió había estado fuera, en Canarias, y había tenido contacto con alguien de China o no se de dónde que estaría contagiado, pero lo que sí quiero aclarar una vez más que lo que se ha publicado de que yo he estado en una fiesta flamenca con gente de Shángai, que es totalmente falso. Yo no he estado en Marbella, hace tres años que no voy, y no es ningún pecado ir a una fiesta flamenca, pero que yo no he estado en Marbella ni en ninguna fiesta flamenca.