El "suspenso" a los directores de colegios en Sevilla: "Me pusieron un negativo por entregar tarde un documento"

La valoración que realiza el Servicio de Inspección de la Delegación territorial de Educación sobre el desempeño de la función directiva en los centros de enseñanza públicos siempre resulta cuestionada. Más aún cuando prevalecen criterios burocráticos en dicha gestión, como ocurre con varios de los directores que han recibido un "suspenso" en los recientes informes al concluir sus cuatro años de mandato.

Es el caso de una de las directoras que ha sido valorada con calificación "negativa" y que se ha puesto en contacto con Diario de Sevilla. En total han sido cuatro los que han recibido este dictamen, lo cual no quiere decir que sean destituidos del cargo, ya que esta decisión compete a la Delegación de Educación, aunque siempre se tiene en cuenta el informe de la Inspección.

La directora en cuestión asegura que se matendrá al frente del instituto el próximo curso y aclara que el dictamen negativo que ha emitido el Servicio de Inspección se debe a un aspecto totalmente burocrático: "Me pusieron un negativo por entregar tarde un documento".

Un aspecto meramente administrativo que, según lamenta, se tiene demasiado en cuenta en dicha valoración, en la que muchas veces ganan más peso cuestiones burocráticas que las que suponen "el verdadero desempeño del cargo y la gestión de un centro educativo".

El caso de CEIP Hernán Cortés

No es un caso aislado. Ahí está el ejemplo del CEIP Hernán Cortés, donde su director también recibió un informe negativo de la inspectora de zona por celebrar un consejo escolar en horario matinal y no por la tarde, como establece la normativa. El responsable de este colegio alegó que dicha convocatoria se desarrolló por la mañana, ya que una de las empleadas del centro que iban a ser reconocidas por su labor no podía acudir a otra hora por razones médicas.

La Delegación de Educación, ante la petición de aclaración por este extremo, ha cerrado filas ante las críticas a la labor de los inspectores y ha recordado la "gravedad" que suponen los incumplimientos horarios por perjudicar a la comunidad escolar. De igual modo, ha incidido en que los directores representan a la administración pública en los centros y deben velar por el cumplimiento estricto de la normativa.

Respecto a la directora del IES Pablo Neruda, también en Castilleja de la Cuesta y cuyo informe fue, de igual modo, negativo, desde la Consejería de Educación se aclara que presentó su renuncia por un problema médico que ha condicionado su labor durante el último curso.

De los 344 directores evaluados este año en la provincia de Sevilla, sólo cuatro han obtenido un informe negativo, lo que evidencia el cumplimiento normativo de casi la totalidad de estos responsables públicos.