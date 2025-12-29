Muere un hombre y dejan su cadáver en la puerta de Urgencias de un hospital de Sevilla

Un hombre, cuya identidad no ha trascendido, murió este domingo a las puertas del hospital Virgen de Valme, en Sevilla, tras ser abandonado allí poco antes por el ocupante de un vehículo que se dio a la fuga.

Según ha informado a Efe la Policía Nacional, la mañana del domingo un vehículo se detuvo a las puertas del centro hospitalario, y del mismo se bajó una persona que dejó al ya fallecido a las puertas del hospital.

La Policía ha indicado además que el cadáver no tiene señales de muerte violenta, aunque habrá que esperar a los resultados de la autopsia para confirmar este extremo. La investigación se centra tanto en los testigos de los hechos como en las cámaras de vigilancia del hospital.

El suceso recuerda al ocurrido el 29 de septiembre de 2023, cuando un hombre murió en el aparcamiento del mismo complejo hospitalario después de ser agredido por otros dos personas, en venganza por un robo de droga. Los dos implicados aceptaron una condena total de siete años y medio de prisión más una multa tras alcanzar un acuerdo con el resto de las partes.