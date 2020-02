Las muertes en accidente laboral aumentan un 26% en Sevilla

Los accidentes laborales mortales han aumentado un 26,09% en Sevilla respecto a 2018 y cada 12 días muere una persona en accidente laboral en la provincia. Así lo ha denunciado este lunes el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, en la presentación del informe de siniestralidad laboral de 2019.

29 personas fallecieron en el tajo el año pasado en Sevilla y se ha duplicado la cifra (de 6 a 12) de los que perdieron la vida mientras se desplazaban al trabajo

“En total, 29 personas fallecieron en el tajo, muertes todas injustas y evitables que urgen a aumentar la prevención por parte de los empresarios, que deben asumir la obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras, pero también por parte de las administraciones, que tienen que hacer cumplir las estrategias de salud laboral”, ha explicado Aristu.

Durante el 2019 se produjeron en Sevilla 27.093 accidentes laborales (74 al día), un 6,02% más que en 2018, cifra que se incrementó en todas las categorías: leves (+5,97%), graves (+10,26%) y mortales (+26,09%). Con respecto al lugar del accidente, llama la atención la duplicación de los accidentes mortales ‘in itinere’. De los seis que se produjeron en 2018, el pasado año murieron 12 personas trabajadoras mientras se desplazaban.

“¿Cuántas muertes son moralmente aceptables para que los empresarios hagan al menos una declaración cuando sufrimos la pérdida de una vida en el tajo?”, ha expresado Aristu, puntualizando que “la temporalidad y precariedad que sufrimos en el mercado laboral sevillano está estrechamente relacionada con las alarmantes cifras de siniestralidad”.

En el sector Servicios se produce el 60% del total de accidentes laborales. El sindicato denuncia que este sector se caracteriza precisamente por una alta rotación en los puestos de trabajo y unas mayores cifras de cambio de empleo.

Tras Servicios, es la Industria, con el 17% de los accidentes, el sector con mayor siniestralidad, seguido de la Construcción, con un 14%, y de la Agricultura, con un 9%.

Comunes a todos los sectores son las causas del aumento de casi el 7% en los accidentes ‘in itinere’ o de las patologías relacionadas con el estrés (infartos y derrames cerebrales han crecido casi un 29%). “La sobrecarga de trabajo, fruto de no tener plantillas dimensionadas, de no tener la formación adecuada y de estar trabajando en condiciones más peligrosas, implica que en los trayectos hacia y desde el trabajo haya una mayor propensión a tener un accidente. Una persona no conduce igual cuando está descansado, cuando percibe un salario que entiende ajustado a lo que realiza o cuando realiza el trabajo que deberían realizar tres personas. Estos factores entrañan un mayor riesgo de sufrir un despiste o un infarto y, por tanto, un accidente ‘in itinere’”, ha apuntado el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla.

En este sentido, el sindicato aboga por aplicar planes de movilidad adecuados a la dimensión laboral, dado que el 60% de los desplazamientos que se producen en días laborables son para ir y volver del trabajo: “Hay que situar el trabajo en el centro de la agenda política. Si ayuntamientos como el de Sevilla pretenden planificar la movilidad de la ciudad sin tener en cuenta por qué se desplaza la gente, pierden la oportunidad de una gestión eficiente. Por eso instamos a las administraciones públicas que desarrollen modelos de movilidad sostenible contando con la cuestión laboral”.

CCOO pide también que las administraciones públicas apliquen planes de seguridad y salud "y, sobre todo, cumplan los pactos que ya han firmado, como el del Ayuntamiento de Sevilla, firmado en 2017 con sindicatos y empresarios y del que no ha ejecutado ni un solo euro".

También exige a la Diputación de Sevilla un pacto provincial para que en cada municipio la salud laboral esté en el centro de la agenda política.

Y a la Junta de Andalucía le reclama "que ejecute la estrategia de salud laboral andaluza para que deje de morir gente en el centro de trabajo”, ha sentenciado Aristu.