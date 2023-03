Una mujer en silla de ruedas denuncia entre lágrimas los problemas de accesibilidad de un concierto en Sevilla

En muchos aspectos de la vida la accesibilidad para personas con problemas de movilidad es una asignatura pendiente y lo que debería ser un momento agradable puede tornarse en una pesadilla. Eso es lo que le ha ocurrido a Cristina Muñoz, emprendedora, autora y residente en Sevilla, que ha contado su mala experiencia como usuaria de una silla de ruedas en un concierto de la ciudad.

De la felicidad a la rabia, las dos caras de un concierto

Cristina Muñoz tomó su cuenta de Tiktok (@aporelexitoentacones_) y contó la experiencia que tuvo en el concierto de música de los 80 y 90 en varios vídeos y desde el mismo recinto. En el primero, la cara 'A', daba un mensaje positivo relativo a como la vida en silla de ruedas no debe impedir disfrutar y divertirse a las personas que las usan. "Una silla de ruedas no te limita", contaba entre lágrimas de emoción en este primer vídeo.

Esta usuaria subió después otros dos vídeos, en los que sus lágrimas de emoción terminaron siendo de frustración cuando necesitó hacer uso de un baño y no pudo encontrar uno adecuado para sus necesidades. Según cuenta en el vídeo, los organizadores del evento que tuvo lugar en el Palacio de Deportes de Sevilla "no tenían previsto el acceso al cuarto de baño de minusválidos. Al final hemos tenido que recorrernos medio Palacio de Deportes y mi pañal no ha aguantado más…" contaba en el primero de los vídeos de esta cara 'B'. "Voy encharcada y hecha un cuadro" continuaba en el siguiente de sus vídeos.

Añadía también que logró encontrar un baño gracias a la ayuda de uno de los trabajado es del recinto, que abrió uno de los que se encontraban en uno de los despachos del Palacio de Deportes. "Todo lo que ha empezado como una tarde súper guay, súper feliz, se ha ido a la puta mierda porque no hay un cuarto de baño para discapacitados en este tipo de eventos", sentenciaba.

Muchos usuarios le han hecho llegar sus ánimos a través de los comentarios de sus vídeos, en ocasiones animando a que denunciara la situación. Respecto a esto, Cristina Muñoz ha adelantado en otro de sus vídeos que iba a hacer algo y que no ha sido la única afectada, pero también que ha decidido quedarse con todo lo bueno que tuvo el evento, pese a la cara 'B'.