El mundo del toro se reivindica en Sevilla y pide al Gobierno que recapacite

Siete y media de la tarde en la Sevilla de la desescalada. Una familia de aficionados a los toros camina por el Paseo de Colón en dirección a la Maestranza. Allí, ante la Puerta del Príncipe, varios centenares de personas se agolpan envueltos en banderas de España y con claras consignas: "Los toros son cultura". En un respetuoso ambiente reivindicativo, la consigna estaba clara: lanzar un mensaje de unidad y fuerza al Gobierno que ha ninguneado al sector, pese a generar muchos millones de euros y ser el segundo espectáculo en número de espectadores, tras el fútbol. Toreros, ganaderos y aficionados estaban citados para dar un "paseo taurino" que les ha conducido hasta le delegación del Gobierno, en la Plaza de España, donde el diestro Juan Antonio Ruiz Espartaco ha sido el encargado de leer un manifiesto en defensa de la Fiesta Nacional.

Poco a poco los alrededores de la Plaza de la Maestranza se han ido llenando de aficionados, provistos todos con mascarillas, para pegar un grito en defensa de la Tauromaquia. La convocatoria de este paseo taurino se ha repetido en los últimos días con gran éxito en muchas ciudades de España. El viernes en la Plaza Mayor de Salamanca, se congregaron unas tres mil personas. La de Sevilla ha debido moverse por esas cifras. Poco antes de las ocho partía la comitiva tras una pancarta en la que se leía: "La tauromaquia es cultura". Ala cabeza caminaban, entre otros, los toreros Espartaco, Pablo Aguado, Rafa Serna, Oliva Soto, Rafael Moreno, el Cid, Dávila Miura, Escribano, Pepe Moral, Daniel Luque o Luis Vilches. Junto a ellos, centenares de aficionados de todas las edades en una marcha cuya cabecera alcanzaba la Torre del Oro cuando todavía no todos se habían puesto en marcha desde la plaza de toros.

No han faltado los pasodobles en la cita gracias a los músicos llevados por los Mesones del Serranito, que mostraba de este modo su apoyo a los toros. El paseo comenzó con Nerva y uno tras otros se han ido sucediendo los pasodobles intercalados por el Himno de España y los aplausos de los asistentes, que también eran correspondidos por muchos de los coches que hacían sonar sus bocinas y por las palmas de algunas personas que disfrutaban de un refrigerio en las varias terrazas situadas por el camino.

Templado, pausado y pacífico, como ha señalado el poeta José León, ha sido el paseo hasta llegar a la Plaza de España por el Paseo de las Delicias, la Avenida de María Luisa, la Glorieta de San Diego y la Avenida de Isabel la Católica, ya dentro del recinto del Parque de María Luisa. La marcha fue sumando adeptos a la causa por el camino. Ese fue el caso de los jóvenes Miguel y Alfonso, que unieron al marcha al toparse con ella por casualidad. "Nos parece muy bien. Hay que reivindicar nuestras tradiciones. Quieren quitárnoslo todo. La Semana Santa, los toros... no podemos quedarnos impasibles", decía uno de ellos.

Tras algo menos de una hora, y sin ningún tipo de incidentes, la caravana taurina llegaba a la Plaza de España escoltada por la Policía Nacional, a la que también le dedicaron un aplauso. En uno de los puentes junto a la Torre Sur, donde se encuentra la delegación del Gobierno, Espartaco ha leído el manifiesto en defensa de una fiesta "heredada de los abuelos y que trasmitiremos a nuestros nietos". El torero de Espartinas ha agradecido la presencia de centenares de personas para apoyar al mundo del toro. Ha defendido que el mundo del toro no tiene ideología, "es tanto de personas de derechas, como de izquierdas"; y ha advertido como reyes o papas ya quisieron prohibir la fiesta en el pasado, pero no pudieron con la fuerza del pueblo: "Ahora nuevos tribunales de inquisición pretenden de nuevo prohibirnos. Pero no podrán, porque la cultura no se censura. La cultura es sobre todo, y por encima de todo libre, y nos hace libres".

Tras Espartaco, el poeta José de León ha tomado la palabra para pedir al Gobierno que recapacitara y les diera una segunda oportunidad después de poner muchas restricciones a la vuelta de los festejos. En sus palabras no faltaron nombres como los de Picasso, Goya, Cela, García Lorca, Ortega y Gasset o Valle Inclán, todos amantes de la fiesta nacional: "El Gobierno no es consciente de todo lo que mueve el mundo del toro. No quieren enterarse. Tienen un total desconocimiento". El paseo festivo y reivindicativo ha terminado con la interpretación del Himno de España y vivas en defensa del tauromaquia.