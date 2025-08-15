El municipio sevillano de Fuentes de Andalucía registra la máxima temperatura en toda España este viernes con 43,6ºC
Morón de la Frontera ha llegado rozar los 43,1 grados a las 17,30 horas
Almonte y Fuentes de Andalucía registraron la temperatura más alta del país el 13 de agosto con 43,8 grados
Fuentes de Andalucía, localidad donde hizo más calor el 19 de junio en Andalucía y España
El municipio Fuentes de Andalucía (Sevilla) ha registrado este viernes la temperatura más alta de España, alcanzando los 43,6 grados, en el contexto de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España desde el pasado 3 de agosto.
En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la temperatura de 43,6ºC ha sido registrada en el citado municipio a las 15,30 horas. Además, otros dos puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.
También la provincia sevillana, Morón de la Frontera ha llegado rozar los 43,1 grados a las 17,30 horas, una máxima que casi alcanza el municipio cordobés de Fuente Palmera, que ha registrado los 43ºC a las 18,30 horas.
Siguiendo en la provincia de Córdoba, Montoro ha alcanzado los 42,9°C a las 17,10 horas. Por su parte, el la estación de Córdoba Aeropuerto ha superado los 42,6°C a las 19,30 horas.
