Así es el gran mural de Rafa López que da la bienvenida a los estudiantes de la UPO

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, junto con el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, han inaugurado este miércoles el mural diseñado por el artista Rafa López con la financiación del Ayuntamiento. La obra supone la renovación de la entrada al campus gracias a su gran impacto visual, que aporta una identidad singular a la principal vía de acceso a la universidad.

Francisco Oliva ha expresado su satisfacción por el resultado final de la obra y ha agradecido al Ayuntamiento de Dos Hermanas por la financiación del mural: “Para nosotros, es un aliado fundamental en la vida de esta institución porque esta universidad forma parte del municipio. Las universidades no podemos hacer solas todo lo que queremos y, sin embargo, contamos con la ayuda de entidades públicas, como la local en este caso, porque la UPO es una universidad intermunicipal”.

Asimismo, ha agradecido a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, Laura López de la Cruz, “por su impulso a este proyecto” y al artista Rafa López por su obra. “Probablemente, es el mural más grande de toda Sevilla hecho por un solo artista”, ha señado el rector, al tiempo que ha invitado a toda la comunidad universitaria a interpretarlo, ya que “tiene muchas cosas ocultas y es una excelente obra”.

La historia de la UPO

Por otro lado, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, ha subrayado la necesidad de intervención en esta zona de la ciudad con este mural que “explica, para quien se asome, tanto peatonalmente como desde sus vehículos, lo que es la UPO, es decir, la historia de la Universidad Pablo de Olavide desde sus inicios hasta conseguir el número de estudiantes que tiene hoy en día. Para Dos Hermanas, por supuesto, pero también para Sevilla, Andalucía y España”.

Finalmente, Rafa López ha agradecido al Ayuntamiento y la UPO, así como “a todas las personas que han participado en la producción de esta obra que viene desarrollándose desde hace año y medio”. El artista ha explicado que su manera de trabajar no es con un boceto previo “porque me gusta enfrentarme a la obra y hablar con ella en todo momento. Así que gracias a la UPO por haberme dado esa libertad”.

“Esta obra tiene muchas ideas y muchos elementos que se reparten por el formato. Para mí, es una intervención, no solo he dejado un mural en una pared, sino que quería que fuera interactivo en paredes, murales y parte del techo. Es una obra muy viva y espero que no aburra y aporte algo cada día”, ha señalado.

Junto a la estación de Metro

El mural ocupa una superficie de 500 metros cuadrados y ha sido realizado sobre los muros y pilares que sustentan el paso elevado del Metro de Sevilla junto a la estación Pablo de Olavide, en la rotonda de acceso al campus.

La técnica utilizada para esta obra ha sido mediante pinturas acrílicas y esprays, lo que permitido introducir más de 400 tonalidades de color. Para ello, Rafa López ha empleado una gran gama cromática de colores saturados sobre un fondo negro. De esta forma, el mural muestra influencias del cómic y del arte urbano, con figuras representativas y geométricas junto a signos y objetos en un lenguaje que refleja, además del arte pop, influencias de corrientes como la abstracción, el neoexpresionismo y el surrealismo.

Rafa López (Dos Hermanas, 1983) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Desde que iniciara su carrera profesional en 2007, ha realizado una treintena de exposiciones individuales y más de cien exposiciones colectivas en salas y galerías nacionales e internacionales, labor que combina con sus intervenciones murales. Entre otras distinciones, ha recibido el XXXVI Premio Bancaja en Valencia, el primer premio del X Certamen Nacional de Pintura de Toro (Zamora), así como los premios de pintura de la Real Academia de BBAA de San Carlos de Valencia en 2014 y 2015.