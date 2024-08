La muralla de la Macarena se abrirá a las visitas en 2025

La muralla de la Macarena será visitable en 2025 a través de un recorrido que incluye la liza -el espacio existente entre la barbacana y el propio lienzo de la muralla- y la denominada Torre Blanca. El Ayuntamiento de Sevilla está inmerso en la redacción de la tercera fase del proyecto con vistas a su apertura al público. Se espera que a final de año esté terminado.

Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Sanz, en una entrevista con Europa Press, en la que ha recordado que la rehabilitación de la cara exterior de la muralla finalizaron hace unas semanas, después de la prórroga solicitada por la empresa adjudicataria y aprobada por la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente. Con esta ampliación, se fijaba el 28 de junio como plazo de finalización de la intervención, consistente en la conservación, restauración y mantenimiento del lienzo de la cara extramuros. Los trabajos han comprendido la barbacana, la liza y las torres.

La actuación se inició en octubre de 2022. Correspondía con la tercera fase del proyecto. Tenía un presupuesto de licitación de 1.755.149 euros y contaba con la ayuda del programa del 1,5% de Cultura.

La muralla de la Macarena cuenta desde primeros de abril con una nueva iluminación artística que se extiende en el tramo comprendido entre las calles San Luis y la Puerta de Córdoba. La instalación, ejecutada por el Ayuntamiento, dispone de proyectores leds de última generación que sustituyen a los antiguos de descarga de bajo rendimiento energético.

La Plaza Nueva, después de Semana Santa

Por otro lado, Sanz ha confirmado que los trabajos de remodelación de la Plaza Nueva comenzarán una vez que concluya la Semana Santa de 2025. Se trata de una fase del proyecto denominado Eje central, que comprende la Avenida de la Constitución y el entorno de la Puerta Jerez. La iniciativa incluye un cambio de solería, mejoras estéticas y la reordenación de los espacios.

"La parte de Plaza Nueva no se ha podido poner en marcha por culpa de ese tripartito bloqueador -en alusión a PSOE, Vox y Con Podemos-IU- que ha tenido paralizado el presupuesto de la ciudad durante ocho meses prácticamente", lamenta Sanz. "Si no hubiera sido por eso, la obra de la Plaza Nueva ya hubiera empezado, pero, desgraciadamente, aunque el presupuesto esté aprobado, habrá que esperar a que pase la Semana Santa del año que viene, porque no podemos afrontarla con ese espacio en obras", ha explicado.

Sanz recuerda que las pruebas de solería que ya se están realizando en la Avenida se enmarcan en una primera fase de mejoras, "que afectan fundamentalmente al tramo del carril central del tranvía". Habrá una segunda que abarcará el resto. "Este año no ha dado tiempo, aunque tenemos la autorización, pero el que viene contará con sus propias zonas de sombra, con toldos que harán mucho más agradable el paseo en estos meses de verano", ha abundado.

La peatonalización del Duque

Otro de los proyectos que el gobierno local tiene sobre la mesa es la peatonalización del eje Gavidia-Duque-Campana, en relación con la llegada a medio plazo del tranvibús. En todo caso, los trabajos sobre esta céntrica zona de la ciudad "no empezarían hasta que la remodelación de la Plaza Nueva y la Avenida hayan concluido". Se trata de un "iniciativa que, por supuesto, vamos a respetar, ya que será una zona mucho más agradable para el peatón y para el sevillano".

"Es deseo de este equipo de gobierno que la calle Betis sea peatonal, dado que hoy día es prácticamente semipeatonal: ahí hace falta hacer cuatro o cinco retoques solo", señala Sanz.

Sanz lamenta, a su vez, que la rehabilitación del Teatro Lope de Vega no esté concluida esta Navidad, "teniendo en cuenta que es un referente cultural de la ciudad", pero "desgraciadamente, insisto, llevamos a pleno, poder licitar la obra ya, por importe de 2.043.000 euros, e incomprensiblemente la oposición votó en contra".

Por último, el alcalde destaca el hecho de que en la Fábrica de Artillería, "tras el modificado de obra que hubo que hacer", se hayan iniciado unos "perqueños trabajos" para "rematar" la actuación, "ya que tiene que estar en funcionamiento a finales de septiembre". "En esa fecha debe estar ya la obra recepcionada", insiste.