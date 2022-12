¿Cuál es la normativa de ruido para los cotillones y fiesta de Nochevieja en casa en Sevilla?

Se acerca el fin de año y son muchos los que tienen planes una vez las uvas se hayan tomado y avanza la media noche. Es una noche donde los bares están llenos de gente que celebra con los amigos la entrada de este nuevo año y quiere pasar un buen rato con bebidas y música. Hay variedad de planes desde tomar una copa en casa con los familiares e invitar a algunos amigos, salir a algún bar de copas con música pero sin muchas pretensiones hasta ir a un cotillón.

Para que los locales puedan celebrar cotillones deben pedir autorización al Ayuntamiento de Sevilla para que se le conceda la licencia para albergar este tipo de fiestas. Aquellos que no han solicitado la licencia de cotillón podrán hacer una fiesta pero teniendo en cuenta la normativa vigente en cuanto a ruido si no quieren empezar el año con una multa.

Normativa

Los propietarios de estos locales tienen que tener en cuenta la normativa actual y saber que no pueden superar los 35 dB ya que es el máximo que puede escucharse dentro de una casa de noche. En el dormitorio no debe oírse ningún ruido que supere los 30 dB. En caso de que la música o el ruido de la gente fuera mayor los vecinos están legitimados a llamar a la Policía para quejarse de que hay mucho ruido y no pueden descansar bien. Este es uno de los principales motivos de queja en fechas señaladas como en la madrugada del 31 de diciembre.

Los requisitos para poder celebrar un cotillón salas de fiesta, salones de celebraciones con música y discotecas se exige la presentación en el edificio de la Delegación de Urbanismo los siguientes documentos: certificado oficial de revisión de la instalación eléctrica; certificado de revisión de los medios de extinción por empresa homologada; y contrato de los servicios de seguridad y póliza de responsabilidad civil.

Además, en la entrada del recinto se colocará un cartel que indique el aforo máximo permitido, y no se permitirá la venta de entradas o la admisión de usuarios cuando se supere ese número. En el Decreto se especifica la normativa común que afecta a los menores de 16 años (no se les podrá vender alcohol y deberán ir acompañados de adultos). También se prohíbe la celebración de este tipo de festejos en locales de edificios compartidos con viviendas.

Fiestas privadas en casa

Los que planeen hacer una fiesta en casa para celebrar la entrada del nuevo año tienen garantía de poder celebrarla sin problemas. La ordenanza municipal sevillana ampara a los vecinos que deciden tener una fiesta privada en estos días aunque todo tiene un matiz a tener en cuenta, tiene que finaliza a las 04:00. No se puede prolongar hasta más tarde.

"Las celebraciones privadas en viviendas u otros locales cerrados del inmueble podrán desarrollarse únicamente entre las 12:00 y las 23:00, manteniendo un comportamiento lógico de civismo. Las que se desarrollen los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, podrán hacerlo en cualquier período del día salvo entre las 04:00 y las 12:00" así lo expresa la ordenanza municipal. Los sevillanos están respaldada por ella y mientras cumplan con el horario y se comporten no debería haber problemas. Si sobrepasan la hora límite el resto de vecino sí que están legitimados para llamar a la Policía por exceso de ruido en el edificio.