Así serán las nuevas carrozas de la cabalgata

Puesta de largo de las 14 nuevas carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos 2019 en el Ateneo de Sevilla. El diseñador de la cabalgata, Jesús Corral, ha sido el encargado de explicar estas nuevas carrozas: Veinte mil leguas de viaje submarino, El circo, Gran Visir, El árbol gerundio, Dioses del Olimpo, Vuelta al mundo de Magallanes, La Banda, Homenaje a la Guardia Civil, Mil y una noches, Lipasam, Muévete por Sevilla, Manos Unidas y ONCE.

"Además de ser carrozas muy coloridas, con materiales llamativos, se juega con colores de luces para crear efectos especiales, volumen y movimiento", ha dicho Corral. Tal es el caso de las alas del Pegaso que sobresaldrá de la carroza del Dioses del Olimpo, que hará que sea de las carrozas con más longitud. Entre las nuevas carrozas también están muy presentes las efemérides y la importancia de las mismas en la ciudad de Sevilla, como la primera circunnavegación protagonizada por Magallanes.

"La carroza Veinte mil leguas de viaje submarino tiene inspiración en la novela de Julio Verne y juega con los elementos del imaginario de esta", ha dicho el diseñador. En lo que respecta a la carroza de La Banda, son ya cuatro años su participación en la cabalgata, un programa infantil de la televisión andaluza que cuenta con más de 95.000 socios.

Nueva carroza de la ONCE

Sobre la carroza de la ONCE, donde Baltasar será encarnado en 2019 por Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla desde 2015, se ha querido destacar que contará con la participación de niños con dificultades. "Comprometidos con el bienestar social y la promoción de la salud y la ilusión en la infancia, se han hecho adaptaciones técnicas en la carroza para que un niño que usa silla de rueda pueda participar en la Cabalgata y ello no suponga un impedimento", ha dicho el director artístico.

Sobre la carroza de Lipasam, se ha destacado que fomenta la promoción del reciclaje en menores y mayores. El Ateneo y Lipasam llevan colaborando estrechamente desde hace años por conseguir el uso del caramelo blando en la cabalgata frente al caramelo duro que tanto deterioro ocasiona en las máquinas de limpieza.

El presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto M. Pérez Calero, ha destacado el esfuerzo que todo el equipo está realizando durante todo el año para realizar la cabalgata. En la presentación, junto a Corral, también han estado presentes el director de la cabalgata, Manuel Sainz; y el director del área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García Lara.