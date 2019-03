Los números de los premios de la MTV en Sevilla

La gran fiesta internacional de la música. Sevilla acogerá en noviembre un evento que supone todo un hito para la ciudad y también para la organización, pues es la primera vez que la gala de entrega de los premios europeos de la MTV se celebran dos años consecutivos en el mismo país. En 2018 viajaron hasta Bilbao y sólo en dos ocasiones antes, una en 2002 (en Barcelona) y otra en 2010 (Madrid) han pisado territorio nacional.

MTV es la marca de entretenimiento por excelencia de jóvenes de todo el mundo y llega a 500 millones de hogares que verán en directo la gala. El impacto de este evento tiene, por tanto, un valor incalculable. Pero aquí se apuntan algunos datos para dar idea de su alcance real.

350.000.000 fans

Los premios MTV EMAs ofrecen una experiencia multiplataforma única a través de la red global de canales de MTV, que llega a 180 países, a más de 450 millones de hogares y más de 350 millones de seguidores de la música en redes sociales. En España, MTV está disponible a través de Movistar+, Vodafone TV, Telecable, Sky y otros operadores de cable tradicional. La gala se emitirá en directo para todo el mundo.

1.500 trabajadores

Es el total de personas que trabajaron en la alfombra roja y la última gala de los MTV EMA. Además, se contrataron a 500 trabajadores locales para el equipo de producción.

5.500 habitaciones de hotel

Sólo para el equipo de trabajo de MTV se reservaron 5.500 habitaciones durante dos semanas en Bilbao. Sólo en la noche del 4 de noviembre, la de la gala, se ocuparon 2.500 habitacines entre equipo e invitados.

1.300 traslados

Los productores de los eventos, así como los invitados, alquilaron en Bilbao el año pasado 114 vehículos, que realizaron 1.300 traslados en una semana, contratando a 37 conductores.

50 artistas

Medio centenar de artistas diferentes estuvieron en Bilbao en el último evento y 75 profesionales, entre cantantes, bailarines y extras, actuaron en la gala pasada. Sólo en maquillaje se estima que el medio centenar de maquilladores desplazados llevaron en sus maletas 3.120 kilos en total de productos cosméticos.

50.000.000 seguidores

Una treintena de influencers fueron invitados por Viacom España e Internacional y los partners locales a disfrutar de los eventos programados en Bilbao.

3.700 comidas

Sólo el día del evento se sirvieron más de 3.700 comidas, realizadas con productos locales, un buen escaparate también para la gastronomía local. La noche de la gala la previsión fue de 4.000 botellas de vodka, whisky y ginebra, así como 10.000 botellas y 400 latas de cerveza y más de 2.400 botellas de champán en las zonas VIP y fiesta posterior.

1.250 metros cuadrados de cable

LED. Es la cantidad de cableado que se usó en los distintos escenarios para las actuaciones.

15 estrellas

La gala de Bilbao fue la tercera de los premios EMA celebrados en España. Tuvo lugar en el Bilbao Exhibition Center y contó con la actuación de 15 artistas, liderados por Janet Jackson. Entre otros, Nicki Minaj, Little Mix, David Guetta, Jason Derulo, Bebe Rexha, Halsey, Panic! At the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne Marie, Jack & Jack, Sofía Reyes y, en la representación española, se incluyó ya a Rosalía.