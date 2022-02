Las obras del instituto de Los Bermejales en Sevilla se quedan sin fecha de inicio

Es uno de los proyectos más reivindicados de los últimos años y que, de nuevo, vuelve a quedarse sin fecha. El instituto de Los Bermejales, el primero que tendría este barrio de Sevilla, forma parte otra vez del listado de centros educativos que llevan tiempo reclamados por la ciudadanía y que los trámites administrativos impiden que se ponga en marcha. Fue prometido por los distintos gobiernos socialistas que se sucedieron al frente de la Junta de Andalucía. Cuando Cs se hizo con la Consejería de Educación y Deporte se convirtió en emblema del nuevo plan de infraestructuras. Pero lo cierto es que, al final de otra legislatura autonómica, no se ha colocado ni un solo ladrillo para unas instalaciones necesarias para una zona residencial en continuo crecimiento.

Esta demora es lo que ha llevado a la AMPA Europa, del Colegio Marie Curie, en dicho barrio, a convocar una manifestación de protesta el próximo viernes, 25 de febrero (jornada no lectiva), en la que reclamarán a las administraciones implicadas -Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla- que se aporte una solución cuanto antes para que las obras del nuevo instituto comiencen en el presente año.

Y es que la petición de este centro de enseñanzas medias no es algo nuevo, sino un proyecto que se viene reclamando desde hace dos décadas, especialmente por la Asociación Bermejales 2000, que tanto se ha implicado para que esta zona de Sevilla cuente con los mismos servicios públicos que cualquier otro enclave. Sin embargo, el nuevo instituto se resiste.

Empezar de cero

Dolores García, madre de dos alumnos del CEIP Marie Curie, explica que en 2018, cuando faltaban pocos meses para que acabara el último gobierno del PSOE en la Junta, les prometieron que el instituto de Los Bermejales se haría realidad "dentro de poco". Hubo elecciones y con la llegada del PP y Cs al poder autonómico la respuesta de la Delegación territorial de Educación fue bien distinta. "Nos dijeron que no tenían constancia alguna del nuevo centro", señala García.

Hubo que empezar de cero otra vez. Marta Escrivá, la entonces delegada territorial -la segunda en el actual mandato-, visitó el barrio poco después de que acabara el confinamiento en la primavera de 2020 y convocó a la prensa delante de los terrenos donde se levantaría el instituto. Este marco le sirvió para anunciar el plan de infraestructuras de la consejería en materia educativa, donde este centro tendría cabida.

La actual delegada, María José Eslava, lo siguió incluyendo en el nuevo plan de mejoras escolares que dio a conocer a finales de 2020. En dicho planteamiento, el nuevo instituto de Los Bermejales contaba con una inversión asignada de siete millones de euros -una de las mayores a nivel andaluz- y sus obras comenzarían en 2021. Estaría dotado en una primera fase de 500 plazas.

Un año en blanco

Sin embargo, 2021 ha pasado sin que se coloque ni una sola piedra y sin que se hayan acondicionado los terrenos donde el centro se iba a levantar. La respuesta que le han dado al AMPA desde Educación es que dicho solar aún no está a nombre de la Administración autonómica en el registro de la propiedad, un trámite que debe acometer el Ayuntamiento. Con tal fin, se han reunido con la delegada del Distrito Bellavista-La Palmera, María del Carmen Fuentes Medrano, que les ha trasladado idéntica información. "Estamos cansados de que las administraciones se echen la pelota unas a otra y aquí sigamos sin solución", abunda Dolores García.

Un cansancio que no resulta extraño si se tiene en cuenta que los tres colegios que hay en Los Bermejales tienen al alumnado adscrito en institutos fuera del barrio: el IES Punta del Verde y el Fernando de Herrera. Lo que ocurre es que ya hay centros como el Punta del Verde que están "saturados" de alumnos, debido a que los colegios de Los Bermejales cuentan con tres líneas (dos de ellos) y dos (en uno). "No queremos un instituto para dentro de 15 años, cuando esta situación se haya solventado, lo queremos ahora, para los niños que han sido los primeros en hacerse jóvenes en este barrio y que no encuentran continuidad en él", refiere esta madre.

Debe recordarse que Los Bermejales es una de las zonas de mayor expansión de la ciudad en las últimas décadas y donde ha llegado una población joven que ha crecido en familia. Así, mientras en otras zonas el índice de natalidad ha bajado, en dicho barrio va en aumento y necesita de infraestructuras educativas públicas que atienda la demanda de escolarización.