La oportunidad de Pineda

Tras el cierre en 2012 del hipódromo de Mijas, Andalucía sólo cuenta con el de Dos Hermanas y el de Pineda, que habitualmente sólo acoge al año una jornada del calendario nacional del turf. A lo que se suman los ciclos de Sanlúcar de Barrameda que este año tuvieron que suspenderse por la pandemia. Que las carreras de caballos vuelvan a la Costa del Sol es complicado, pues la instalación de Mijas está muy abandonada y la sociedad que lo gestionaba, Recursos Turísticos de Mijas, está a punto de liquidarse después de que recientemente haya salido de su accionariado Unicaja, que tenía un 5% de participación, y haya quedado exclusivamente en manos del Ayuntamiento.

La alternativa para que el turf siga apuntando a Andalucía está en Pineda. Al club sevillano, toda una institución y con una gran trayectoria en las carreras de caballos, le interesaría aumentar su protagonismo en este mundo siempre que fuese sostenible, pero la rentabilidad de estas jornadas es complicada, más en estos tiempos de pandemia en los que no es posible acoger público. Las jornadas que se celebran en Pineda destacan especialmente por la gran afluencia y ambiente que congregan, hasta 3.000 personas, y se convierten en algo más que un evento deportivo, una cita social acompañada de gastronomía de nivel. "Nos resultará muy complicado de justificar ante los socios que no puedan entrar si no cambian las restricciones impuestas por la pandemia antes del domingo", explica Alfonso Moreno, gerente de Pineda.

Acoger la jornada de este domingo 13 de diciembre ya es un reto, pues los caballos no están estabulados en Sevilla, sino en Madrid o en San Sebastián, donde se están celebrando el grueso de las jornadas previstas en Dos Hermanas que han sido repartidas. Todo ello aumenta los costes, no garantiza ingresos y se produce en un momento en el que el sector está "desarbolado", según apunta el gerente de Pineda, Alfonso Moreno, que asegura que asume la responsabilidad de organizar una jornada que volverá a poner a Sevilla en el foco del mundo de la hípica.

Por ello, el gerente de Pineda insiste en la necesidad de que las administraciones e instituciones andaluzas se impliquen para evitar que el turf desaparezca prácticamente y destaca la proyección que supone este tipo de competiciones para la ciudad y la comunidad. Para esta jornada contará con patrocinios de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento y la Real Maestranza que, junto al club, entregarán distintos premios. "Esperemos que para la próxima temporada haya un mayor compromiso y que Pineda tenga el protagonismo que nos gustaría", apunta Moreno.

El calendario de carreras de caballos de 2021, con apuestas, que ha difundido la Asociación de Hipódromos Españoles es aún provisional, pero asigna tres jornadas a Pineda, otras tres a Sanlúcar de Barrameda y nueve a Dos Hermanas, que se celebrarán si se soluciona la situación de esta instalación a lo largo del año que viene.

Las instalaciones del club Pineda están preparadas para acoger más pruebas, según su gerente, pues el mantenimiento es continuo al albergar el recinto saltos de obstáculos durante todo el año. "Si contamos con apoyo podremos contribuir a este sector, cuyo impacto es también para la ciudad, pues en las jornadas del calendario nacional se desplazan muchos jockeys que se alojan en Sevilla", comenta Moreno que confía en la capacidad del turf para fortalecer un sector que, sin hipódromos, acabará concentrarse en Madrid, donde tiene fijada ya su residencia uno de los mejores jockeys de España, el sevillano y socio de Pineda, Ignacio Melgarejo.