La oposición insta al gobierno que descarte el traslado de la grúa a los Jardines de Hércules

La oposición en bloque aprobó, con el único rechazo de los socialistas, una moción del Partido Popular que insta al equipo de Juan Espadas a que descarte los Jardines de Hércules para trasladar el depósito de la grúa. Esta operación, anunciada hace ya meses, ha despertado una fuerte oposición en la urbanización, donde múltiples voces consideran que el depósito empeorará una zona especialmente carente de equipamientos. El gobierno ha defendido que su instalación en esta zona de la ciudad iría acompañada de la incorporación de nuevas dotaciones públicas para el barrio.

"La falta de argumentación y transparencia en relación con las posibles ubicaciones provoca dudas razonables sobre la forma en que ha sido determinado el emplazamiento", expuso el PP antes de promover la iniciativa en "cualquiera de los 14 emplazamientos estudiados", siempre de manera participativa y en consenso con los vecinos. El resto de grupos políticos se mostraron en la misma línea.

Ante estas críticas, el concejal de Movilidad Juan Carlos Cabrera, lamentó que con esta moción se intente "imponer" una decisión definitiva sobre el proyecto, pese a que haya "vecinos que puedan estar a favor" y siga en marcha el "sondeo" del gobierno para dilucidar si es posible un acuerdo. En ese sentido, insistió en la idea de que "si no hay un acuerdo, no va a haber una imposición" por parte del Ayuntamiento.

Frente a ello, el popular Beltrán Pérez recordó al gobierno que existen "3.500 firmas" contra la instalación del depósito de la grúa en el entorno de Jardines de Hércules, lo que constituye un "no rotundo" a esta "decisión unilateral" de los socialistas. "El verdadero mérito se encuentra en la fuerza ciudadana", dijo respecto a las movilizaciones ciudadanas.

Finalmente tomó la palabra el alcalde, quien criticó que el PP haya transformado "una oportunidad" en una "batallita" destinada sólo a "parar las iniciativas" del Gobierno local del PSOE, después de que el PP no diese "respuesta" alguna a la necesidad de reubicar el depósito de la grúa. Así, defendió que el proyecto implica "un aparcamiento vigilado y no un cementerio nuclear", reiterando que no habrá "imposiciones" al respecto.