Cómo organizar una fiesta infantil de manera exitosa y fácil

Las fiestas infantiles pueden suponer un quebradero de cabeza. Pero hoy te contamos todas las claves, desde qué servir de comer hasta dónde contratar una animación infantil en Sevilla, para que la próxima fiesta infantil sea todo un éxito y no falte ningún detalle.

Escoge un tema

Las fiestas temáticas siempre son un éxito. Pero no se trata de generar gastos innecesarios o luchas por conseguir la última piñata de la Patrulla Canina. Las fiestas temáticas pueden ser de muchos tipos. Es cierto que las más populares son de personajes de dibujos animados, pero no se limitan solo a eso. Puedes hacer fiestas temáticas del color preferido del cumpleañero, como una fiesta verde, en la que todo sea de color verde, hasta el código de vestimenta.

Adáptate a la edad

Los gustos y las capacidades de los niños cambian con la edad. Así que es importante que adaptes la fiesta a la edad de los asistentes. Si se trata de una fiesta de niños menores de tres años, las posibilidades de realizar ciertos juegos, o incluso de terminar la merienda, son bastante limitadas. Programar juegos en los que los padres participen puede ser una buena opción para que todos se diviertan. Y en el lado opuesto, una fiesta para niños más mayores puede resultar aburrida si se plantean juegos para los que ya se sienten mayores o un pintacaras que les dé vergüenza y no se quieran pintar.

No te pases con la comida

¿Alguna vez has preparado un montón de cosas para comer y luego has estado comiendo sobras una semana entera? Si esto te suena es porque, probablemente, quieras tener a todo el mundo contento y quieras ofrecer lo que tus invitados quieren y que no falte. ¡Error! Con este pensamiento solo conseguirás seguir preparando comida de más y comiendo sobras.

En una fiesta de cumpleaños los niños no suelen comer mucho, más bien van picando de todo lo que hay. Por este motivo, una buena opción es preparar dos o como mucho tres tipos de sándwiches, cortados en triángulos y repartirlos por la mesa. Además, pon algunos snacks saludables como frutos secos o algo de fruta (sí, hay niños que comen fruta hasta en los cumples). Pero, sobre todo, que no falte algún refresco y una tarta. Con esto y buen entretenimiento, estarán contentos durante un buen rato.

Contrata a expertos en entretenimiento

Preparar juegos puede ser divertido, pero estar horas jugando con un montón de niños puede resultar agotador. Por eso la mejor opción es contratar un servicio de animación especialista en fiestas infantiles. En Sevilla encontrarás Animaciones Panda quienes te lo pondrán todo muy fácil. Ellos preparan lo necesario para la fiesta y para entretener a los niños con diversión y juegos acordes a sus edades y a sus gustos.

Si tienes que preparar una fiesta infantil, que no cunda el pánico. Ten en cuenta una cosa: si los niños están entretenidos, lo demás no importa. Cuenta con buenos animadores y lo demás saldrá solo.