La guasa sevillana se ha fijado en las obras del tranvía de Nervión, concretamente en la parada de Luis de Morales, debido a que se ha construido directamente encima de las vías. La foto está circulando por wasap con el comentario jocoso de "el tranvía llega hasta la mismísima estación". Los operarios de la obra admiten que se están haciendo bromas constantes y chascarrillos sobre este detalle en las redes sociales.

La parada en cuestión se localiza a la altura de la calle Luis Arenas Ladislao, junto a la esquina del centro comercial Nervión Plaza, justo en la zona del paso de peatones, con lo que dará servicio a la zona más comercial de Luis de Morales. En efecto, la gran pastilla de hormigón de la parada invade uno de los sentidos de las vías. Los raíles se interrumpen justamente al llegar a la parada y continúan bajo esta para salir al otro extremo, ofreciendo una imagen tan extraña que parece que la constructora ha cometido un error en la obra.

A preguntas de este periódico (¿Qué hace una parada del tranvía de Nervión encima de las vías?) el Ayuntamiento de Sevilla ha aclarado este martes que "la parada está sobre la vía porque ahí termina de momento la línea hasta que se acometa el nuevo el proyecto" de prolongación a Santa Justa, en una segunda fase.

Los operarios de la obra, adjudicada a la UTE Vías y Sando, añaden otro dato importante: esta parada de Luis de Morales es provisional y se eliminará una vez que la obra se prolongue hasta Santa Justa, dejando de nuevo libres las vías. Así pues, cuando se inaugure la siguiente fase a Santa Justa no habrá ninguna parada en Luis de Morales. Y añaden que se ha elegido esta ubicación provisional, y no el lugar que le correspondía, porque las obras no han llegado al otro lado: la esquina de Luis Montoto con Kansas City, junto a la farmacia y al árbol de gran porte, que es donde irá la tercera parada de Nervión.

El vídeo oficial del recorrido del tranvía en Nervión, difundido en 2022 por el Ayuntamiento, ya incluye esta parada provisional sobre las vías. Lo reproducimos bajo estas líneas.

El contraste de la parada provisional de Luis de Morales es grande respecto a las otras dos de San Francisco Javier, que se localizan en ambos laterales de las vías, sin invadirlas. Varios operarios de la obra consultados aseguran que "en Luis de Morales no puede situarse una parada por falta de espacio" y que por eso se colocará al inicio de Kansas City con Luis Montoto. Por falta de espacio se refiere a que la anchura necesaria para la parada del tranvía es incompatible con los carriles a ambos lados para coches y autobuses.