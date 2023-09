El auge de las parejas DINK en Sevilla: El 14% de los hogares son familias con dos sueldos y sin hijos

"Aunque éramos muy jóvenes cuando nos conocimos, teníamos claro desde el principio que no queríamos tener hijos". Robledo y Jesús llevan 27 años juntos y son una pareja DINK, es decir, Dual Income, No Kids que, traducido, significa doble ingresos y sin niños. Forman parte del nada desdeñable porcentaje de hogares sevillanos que han optado por este estilo de vida: el 14,5%.

La imagen de parejas con hijos parece que está empezando a pasar de moda. Según un informe elaborado por Habits, big data desarrollado por la consultoría AIS Group, con cerca de 2.000 indicadores económicos y sociodemográficos que ofrecen un retrato estadístico preciso de la sociedad española, cada vez son más las parejas con dos sueldos que priorizan el poder adquisitivo y la libertad a tener descendencia. Son parejas que generalmente se caracterizan por un poder adquisitivo medio-alto y con tiempo para el ocio, por lo que a menudo son foco de interés para las entidades financieras y las grandes marcas. Una llamada generación DINK que en Sevilla se da en el 14,5% de los hogares. Es decir, en torno a uno de cada siete. La cifra está justo en la media andaluza (14,6%) y algo por debajo de la nacional, que alcanza el 15%.

El informe detalla que en el perfil de estas parejas abundan aquellas formadas por personas adultas, con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años. Es un fenómeno que se da absolutamente en todas las provincias y comunidades españolas. En Sevilla, representan el 8,8% del total de los hogares DINK, frente al 5,7% que representan los DINK más jóvenes. El porcentaje más alto en Andalucía se da en Granada, donde este tipo de hogares representa el 10,1% del total. Inmediatamente detrás están Córdoba, con un 9,9% de hogares DINK mayores de 35 años, y Málaga, con un 9,7%. Por el contrario, la provincia con menor presencia de esta tipología es la de Cádiz, donde suponen el 8,3% del total.

"Tener las riendas de nuestra vida"

La pareja formada por los sevillanos Robledo y Jesús pertenece, precisamente, a este grupo más numeroso en la provincia. Ella administrativa y él abogado, su prioridad en la pareja nunca ha sido la de tener descendencia. "Con los años, y a medida que nuestros amigos fueron teniendo hijos, reafirmamos nuestra decisión por la responsabilidad que conlleva ser padres. Decidimos que queríamos tener las riendas de nuestra vida. Que nadie dependiese de nosotros", afirma la mujer. "Nuestra filosofía de la vida es la de disfrutarla solos y con la familia, aunque, según está comúnmente extendido, si no tienes hijo, no tienes familia", añade.

Para el director de Relaciones Institucionales de la consultoría responsable de este estudio, José Manuel Aguirre, parejas como la de estos dos sevillanos se convierten en un foco muy atractivo para entidades financieras y grandes marcas. "Al no tener gastos en los hijos y todo lo que conllevan, pueden invertir más en ocio como viajes o restauración", indica Aguirre.

Para este tipo de parejas se eliminan los costos de alimentación, ropa y educación asociados a la crianza de uno o más hijos, lo cual les brinda la posibilidad de destinarlo a otros fines. En definitiva, las parejas DINK organizan su vida y sus finanzas de forma muy distinta a como se hacía en el pasado. Una idea que corrobora Robledo. "Nuestros gastos se concentran sólo en nosotros dos y en las actividades que nos gustan. Eso nos permite poder hacer sin mayores responsabilidades lo que más nos llena. Nos encanta viajar, disfrutar de una buena comida o de un buen vino. No nos interesa lo excéntrico", detalla la sevillana, que aprovecha para criticar la inexistencia de cualquier tipo de ayuda para este tipo de familias. "No existen ayudas para parejas DINK, algo muy injusto, ya que consideramos que socialmente cumplimos, fiscalmente hablando", apostillan.

Pero, ¿qué razones están detrás de esta generación?. La psicóloga y sexóloga sevillana, terapeuta de parejas, Laia Serra, miembro fundadora del Grupo de Psicología y Sexología del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, habla de la "evolución sociodemográfica" como una de las claves para explicar el aumento de esta tendencia. Históricamente la sociedad ha considerado el no querer ser padres como una falta de compromiso, inmadurez o hedonismo. Ahora esto ha cambiado. "En tiempos pasados, parecía estar establecido el esquema de vida de toda pareja siguiendo siempre un mismo patrón: formar un hogar, casarse y tener hijos. Como que no se pensaba en otra cosa. Hoy en día, la mayoría de las personas tomamos las decisiones con más conciencia. Hay un mayor poder de toma de decisiones sobre uno mismo. Y este fenómeno puede ser una de las claves del aumento de esta tendencia", argumenta.

Para la especialista, detrás de esa decisión puede haber muchos factores, como el deseo de disfrutar la vida solo con la pareja o el simple hecho de buscar la realización personal más allá del matrimonio o de tener hijos. "Son parejas que llegan a la edad adulta y valoran que la vida que han llevado hasta ahora es la que les gusta y no entra en sus planes tener hijos. Es una idea que, comúnmente, no se tenía antes", recalca.

La psicóloga relaciona esta tendencia con el momento social actual y con el papel de la mujer en esta sociedad. El rol de la mujer ha pasado de ser exclusivamente cuidadora del hogar, con una expectativa de matrimonio o tener hijos, a ser una triunfadora profesional y a darle mayor importancia a su vida laboral, "hasta el punto que puede llegar un momento en el que ya se ha pasado esa etapa para iniciarse en la maternidad", afirma.

Por su especialidad en parejas, la doctora Serra es consciente de que muchas personas pueden huir de la maternidad y/o paternidad por la complejidad que ello puede suponer en el día a día de la propia relación. "Una de las mayores causas de crisis en las parejas es la crianza porque la crianza es una crisis vital en sí misma. Cambia a las personas al convertirse en padres y madres y cambia la vida en pareja. Entrar en ese nuevo rol y esa nueva etapa a veces genera distancia y rupturas", explica.

Con todo, y pese al aumento de la elección de este estilo de vida, estas parejas no están ajenas a las críticas, pues para muchos aún se trata de una decisión movida solo por el egoísmo. "Es verdad que en alguna ocasión nos han hecho el comentario, pero, sinceramente, tenemos muy claro lo que queremos. En una vida marcada por imposiciones sociales, que, con todo el respeto, creemos que está anticuada, disfrazada y manipulada. Sacar los pies del plato siempre es polémico, pero no es algo que nos haya presionado como para cambiar de idea", sostienen Robledo y Jesús. "Creemos en la libertad de decisión sin que nadie cuestione a nadie", añaden.

"Una decisión muy responsable"

Para la doctora Serra, nada más lejos de la realidad, el decidir vivir la vida en pareja sin tener descendencia le parece "una decisión muy responsable". "Si tú no quieres criar con todo lo que ello conlleva, lo mejor que puedes hacer es no tener hijos. Me llegan casos de parejas que acaban rompiendo porque uno de sus miembros no está dispuesto a entregarse a lo que requiere tener hijos y, al final, se convierte en un problema", argumenta. "La sociedad todavía necesita entenderlo. Pese a todos estos avances, todavía existe cierta presión para que cumplamos ciertos roles y, cuando alguien no los cumple, se puede generar cierto rechazo. Si no tienes hijos, es que eres egoísta. Si tienes uno, que si sólo tienes uno... Por suerte, con estudios como éste se observa que esto está cambiando. Que cada uno sea consecuente con lo que quiere es un acto muy responsable y es algo que trabajamos mucho en consulta. Que las personas sepan asumir la responsabilidad de las decisiones de su vida sin tener en cuenta lo que quieran otros para ellos", defiende.

Para terminar, la psicóloga hace el inciso de que este fenómeno se contempla estadísticamente en la caída de la natalidad. "Hoy en día hay menos personas que tienen hijos, y eso es una realidad que va en aumento, o, aquellas que los tienen, tienen menos de los que se tenían antes", concluye.