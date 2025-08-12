¿Cuándo pasará la ola de calor en Sevilla según los expertos?

La ola de calor continúa en Sevilla, alcanzando su punto álgido este martes 12 de agosto, con máximas de 44ºC. Ante esta situación, un aviso rojo se extiende por la campiña para instar a la prevención ciudadana debido al riesgo que suponen las altas temperaturas previstas durante la jornada. Aunque se percibe un ligero descenso a partir del miércoles 13, lo cierto es que se mantendrán estables por encima de los 40ºC toda la semana y solo una pregunta sobrevuela este escenario: ¿cuándo pasará la ola de calor?

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado la fecha final de este episodio. Según ha informado a través de las redes sociales, "probablemente se prolongue hasta el lunes 18 de agosto". Además, es posible que asistamos a un "nuevo ascenso térmico a partir del jueves"; una realidad generalizada para todo el país.

¿Cuándo pasará la ola de calor en Sevilla?

"El miércoles (13 de agosto) está previsto que una vaguada atlántica traiga un descenso térmico casi generalizado y es posible que ya no se cumplan los umbrales de ola de calor", señalan los expertos de Eltiempo.es. No obstante, "este respirto térmico será un visto y no visto", puesto que las temperaturas subirán de nuevo en muchas zonas solo un día después. "El calor volverá a ser intenso durante la segunda mitad de la semana".

Asimismo, se espera que las máximas sean "anormalmente altas", continuando entre 8 y 10ºC por encima de la media en gran parte del interior peninsular. En este sentido, la capital hispalense ofrece un panorama estable, con valores que oscilan entre los 40 y los 42ºC hasta el lunes 18 de agosto. Más acuciante será la situación en Écija, donde los termómetros se mantengan en torno a los 43ºC varios días consecutivos, con especial incidencia el fin de semana.

Avisos por calor en Sevilla

Aviso rojo por calor en la campiña sevillana este martes 12 de agosto / Aemet

El aviso rojo de la campiña sevillana estará vigente hasta las 20:59 horas de este martes; igual que los avisos naranjas que se extienden por las sierras norte y sur. De acuerdo con la información proporcionada por la Aemet, esta segunda categoría de alerta continuará activa en la provincia durante el miércoles y el jueves. Asimismo, conviene estar pendiente de la actualidad meteorológica, ya que el nivel de riesgo puede variar conforme avencen las horas.

Actualmente, las previsiones apuntan a un notable incremento de las temperaturas mínimas, que se situarán este miércoles en torno a los 27ºC en localidades como Morón de la Frontera; y en amplias zonas de Sevilla no bajarán de los 25ºC, tal es el caso de Lebrija, Écija o la propia capital hispalense (26ºC).

En cuanto a las máximas, permanecerán algo más frescas a lo largo de la semana en determinadas zonas, como Constantina (38ºC), Estepa (39ºC) o Guadalcanal (39ºC). Sea como sea, es importante tomar las medidas de prevención adecuadas para proteger a los colectivos más vulnerables y evitar posibles indisposiciones o golpes de calor. Además, no se descarta la presencia de tormentas vespertinas durante las próximas jornadas, lo que incrementa el grado de incertidumbre sobre el posible final de la ola de calor.