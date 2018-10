Un paseo por Sevilla desde las ‘setas’

Una publicación amena y divulgativa. Juan Pedro Recio y Jesús Luengo Mena proponen en su nuevo libro realizar un paseo sin moverse del espectacular mirador las setas.

Sevilla desde las setas (Ediciones Ulises) es una ruta desde las alturas para conocer los monumentos que se observan desde el Metropol Parasol, adobada de anécdotas, curiosidades, personajes y toques de humor que harán las delicias tanto de los propios sevillanos como de los turistas.

Las setas, a pesar de la polémica por su construcción, se han convertido en el tercer monumento más visitado de la ciudad y uno de los principales reclamos para visitar la capital de Andalucía. Con este pretexto, Recio y Luengo han estado trabajando dos años en esta obra en la que desgranan parte del patrimonio de la ciudad.

“No es en sí mismo un libro sobre las setas, sino sobre lo que se puede ver desde las setas a través de los paneles explicativos que hay en el mirador”, explica Jesús Luengo. Aunque la construcción de madera no es la protagonista, en el primer capítulo los autores explican cuál es su historia, cómo fue su construcción y se detienen en el valioso Antiquarium que encierra importantes restos de la Sevilla romana.

El libro recoge un total de 36 edificios y los 12 puentes de la ciudad, incluido el de San Bernardo. “Desde las setas se ven el primero y el último: el del Centenario y el del Alamillo, pero decidimos incluir el resto”, sostiene Recio. El edificio que no presentan ninguna reseña, pese a su claro impacto en la visión desde las setas, es la Torre Sevilla. El motivo es obvio: No se había levantado cuando se inauguran las setas y, por tanto, no aparece en los paneles explicativos.

El recorrido que proponen Recio y Luengo sigue el mismo orden que el del propio mirador. La Catedral y la Giralda, el Salvador, San Pedro, Santa Catalina... Los autores ofrecen una descripción del edificio, sin entrar en muchos detalles, ya que no es el objetivo de este libro, y completan esta información con otros aspectos relevantes para el lector. Por ejemplo, cuando hablan de Santa Catalina, incluyen el bar El Rinconcillo; cuando lo hacen de San Gil, incorporan la muralla, la Basílica de la Macarena y la Virgen de la Esperanza; o el Señor del Gran Poder, cuando se detienen en la parroquia de San Lorenzo.

El libro también está salpicado de leyendas y tradiciones, y de personajes: el pintor Velázquez, Antonio Machado o Rocío Jurado, aparece en las páginas sobre la parroquia de San Pedro, la Casa de las Dueñas o el Auditorio de la Cartuja. También es una obra para llevársela de paseo durante la visita a los monumentos que reseña. Es este caso, los autores proponen unas rutas por el barrio de Santa Cruz.

Aunque el libro habla del vasto patrimonio de la ciudad, Recio y Luengo también dedican unas páginas a los bienes que han sido destruidos en sucesos históricos, como la Invasión Francesa, la Desamortización o la Revolución de 1868.

Y, ¿qué opinan los autores de las setas? Les agrada a ambos. “A mí me gustan, pero está en un espacio en el que no se pueden contemplar en todo su esplendor. Por el contrario, ofrecen desde su mirador unas vistas espectaculares”, señala Recio. “A mí también me gustan. Creo que ya nos hemos acostumbrados. Además un mirador así lo tienes que hacer en el centro”, añade Luengo. “Sevilla es muy conservadora y cualquier cosa nueva chirría. Yo siempre me pregunto en qué pensarían los vecinos cuando se construyó San Luis de los Franceses en medio de tantas iglesias mudéjares. El cambio estético era enorme”, argumenta Recio.

Sevilla desde las Setas cuenta con un prólogo del alcalde, Juan Espadas, y un epílogo que se sitúa en la Venera, el kilómetro cero en la calle José Gestoso, desde el que los autores plantean a los lectores que visiten los otros enclaves de la ciudad que no se enseñan en el libro.

La presentación del libro, a cargo de Manuel Jesús Roldán y Pablo Borrallo, será el lunes 8 a las 20:00 en el Real Círculo de Labradores (calle Pedro Caravaca, 1).