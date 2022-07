La patronal Gaesco avisa del cierre de pymes si no se revisan los precios de los contratos

La patronal Gaesco y la Confederación Nacional de la Construcción relataron este martes la situación insostenible y “de agonía” que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas (pymes) adjudicatarias de obras en Andalucía debido al retraso que sufre la revisión de precios para ajustarlos al encarecimiento de los materiales.

“El Gobierno se tiene que reunir con la Junta porque, si demora la aplicación del decreto andaluz, nosotros no tendremos más remedio que parar las obras", declaró el gerente de Gaesco Juan Aguilera.

El gremio denuncia las reticencias del Ministerio de Hacienda a este tercer decreto, frente a la disposición del Ministerio de Transportes y de Adif, que sí apoyan incorporar más contratos

Juan Aguilera, ingeniero de caminos y gerente de Gaesco, y Pedro Fernández, abogado y presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, que acudió a dar una conferencia en el Foro Gaesco, denunciaron que esta situación se debe al recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz (aprobado en abril), alegando una cuestión de competencia.

En declaraciones a la prensa minutos antes del Foro Gaesco, la patronal sevillana acusó al Ejecutivo central de “no actuar con la diligencia” que exige la “hemorragia galopante” que sufre el sector. “El Gobierno se tiene que reunir con la Junta porque, si demora la aplicación del decreto andaluz, nosotros no tendremos más remedio que parar las obras. Desde aquí hacemos una llamada a que el Gobierno de la nación agilice esas negociaciones que va a tener con la Junta y, si no, que promulgue un decreto que recoja la realidad de las obras, que no es solo el encarecimiento de cuatro materiales, sino todos los materiales para obras de hospitales, colegios, equipamientos, viviendas...”, declaró el gerente Aguilera.

En Sevilla, las obras municipales alivian en parte la situación El gerente Juan Aguilera, de la patronal Gaesco, señaló este martes que la situación del sector de la construcción en Sevilla capital es “singular” por la transformación que está acometiendo el Ayuntamiento de Sevilla en los principales ejes de la ciudad. Estos ejes con obras en marcha son la avenida San Francisco Javier, la Ronda y Cruz Roja y Torneo, obras municipales, algunas de ellas acogidas a fondos europeos. El gerente de Gaesco elogió que el Ayuntamiento de Sevilla se ha adherido al decreto andaluz de revisión de precios. Y espera que el Gobierno central autorice el decreto andaluz para que el sector de la construcción pueda actualizar los precios. “Se trata de aplicar a las obras los precios actuales, no los antiguos”, señaló.

Las pymes no pueden esperar más allá de septiembre, recalcó el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Aparte del desbloqueo del decreto andaluz, el sector espera un tercer decreto estatal que incluya más contratos susceptibles de revisión de precios. El gremio denuncia las reticencias del Ministerio de Hacienda (“la interlocución con Hacienda es nula”, recalcó Fernández) a este tercer decreto, frente a la disposición del Ministerio de Transportes y de Adif, que sí apoyan incorporar más contratos.

"Las empresas están tirando del carro a su costa para sacar adelante las obras”, Pyme, empresario afectado

“Las empresas están tirando del carro a su costa para sacar adelante las obras. La pyme no llega a la obra pública, y si llega tiene un proyecto con un presupuesto desfasado. A todos los contratos le falta el 25 o 30% del presupuesto y no podemos hacer las obras. Le pido a la administración que los contratos tienen que ser viables y no adjudicarlos por debajo de su coste. Cuidemos eso entre todos. Se están adjudicando proyectos por debajo de su coste, con lo que la mayoría no se adjudican”, denunció desde el público del Foro un empresario de pequeña y mediana empresa afectado, que elogió el decreto andaluz bloqueado.

“La posición del presidente de la Diputación es impresentable” El gerente de Gaesco, Juan Aguilera, criticó este martes la posición del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, al proponer que la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial asuman el sobrecoste de las obras por la subida del precio de los materiales. Aguilera dijo que le ha sorprendido mucho la declaración del presidente de la Diputación de Sevilla cuando afirma que el coste de actualización de precios de las obras lo tiene que pagar también la Junta, a la que acusa de mirar a otro lado si no pone dinero. “No sé si se trata de una broma, pero es una posición absolutamente impresentable”, dijo. Villalobos asegura que los proyectos del Plan Contigo tendrán un sobrecoste de hasta 25 millones de euros.

“Las disposiciones que se han puesto en marcha han funcionado para un tipo de obras, pero no para todas. Especialmente lo está pasando mal la pequeña y mediana empresa, es decir, no la gran obra de infraestructura que puede hacer el Estado, sino la obra que está ejecutando la comunidad autónoma, el Ayuntamiento o la Diputación. Son las empresas de un tamaño menor las que están sufriendo de manera importante ese incremento desproporcionado de los precios”, declaró Pedro Fernández. “El Decreto tiene que salir ya porque las empresas no llegan a septiembre”, advirtió el presidente del gremio a nivel nacional.

"La defensa de la constitucionalidad del decreto andaluz va a ser firme”, Marifrán Carazo, consejera de Fomento

Durante el debate en el Foro Gaesco, la consejera de Fomento de la Junta en funciones, Marifrán Carazo, declaró que confía en que prosperen las negociaciones que mantiene con el Gobierno central para defender la constitucionalidad de un decreto andaluz que pasó todos los filtros jurídicos de la Junta y que se hizo de la mano con el sector. “La defensa va a ser firme y con plena garantía”, dijo Carazo. La Junta cree que el Gobierno central es posible que hasta copie algunos de los puntos del decreto andaluz que recurre.

Ejecución de fondos europeos Next Generation

Otro tema que preocupa al sector es cómo van a ejecutarse a tiempo los 70.000 millones de euros que van a llegar de fondos europeos Next Generation sin necesidad de devolverlos. “La llegada de fondos europeos supone mayor liquidez y necesidad de ejecutar trabajos. Pero, con el incremento de precios, podemos tener un problema de no poder ejecutar las obras a los precios que se están licitando”, aseguró Pedro Fernández, abogado y presidente de la Confederación Nacional de la Construcción

Fernández calificó de “oportunidad importante” para el sector de la construcción y para la economía española la llegada de los fondos Next Generation que se encauzarán a través del sector de la construcción en la economía circular: desaladoras, plantas de reciclaje, parques eólicos o fotovoltaicos, así como la rehabilitación y regeneración urbana.

“Tenemos una serie de problemas o inconvenientes que pueden hacer que esa llegada de Fondos Europeos se ralentice y no cumplamos con los compromisos que hemos adquirido”, dijo Fernández, que citó entre estos inconvenientes que dificultan la ejecución de los trabajos la reducción de precios, la subida del precio de los materiales y la ralentización en la llegada de los materiales.

Otro problema es la falta de mano de obra para ejecutar los trabajos. “O ponemos en marcha un plan de choque para que ese desempleo juvenil se incorpore a sectores productivos importantes, como puede ser el sector de la construcción, o podemos tener un problema”, dijo Fernández. En el Foro, que preside Carmen Núñez, intervino también Rafael Sánchez Alcalá, presidente de Fadeco Contratistas.