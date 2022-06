La patronal denuncia un monopolio de precios en los materiales de construcción

La patronal de la construcción Fadeco Contratistas y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) denunciaron este martes “la subida artificial de precios” que está padeciendo el sector en materiales como el hormigón, el ladrillo, el asfalto, la cerámica, así como las grúas. Apuntan como causa de esta subida, que califican de “inadmisible y vergonzosa”, a un acuerdo de los proveedores para poner “el mismo precio” a estos materiales y establecer un monopolio para ganar más dinero, “a pesar del daño que hacen”.

La denuncia se hizo pública este martes por parte de las patronales en el primer Desayuno Empresarial Centro de Negocios de la Edificación en Sevilla, celebrado por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, con sede en la sede de la avenida de la Palmera. En este primer encuentro se abordó La economía en el sector de la construcción.

Esta situación de “subida desleal del precio” se considera tan grave que están recabando pruebas en cada provincia y comunidad para llevar el caso ante el Tribunal de la Competencia, ya que señalan que esta práctica se está dando en toda España.

“Hay un monopolio. Se ponen de acuerdo y elevan artificialmente los precios. Ante la escasez de suministro, hay más demanda que oferta y se aprovechan de la situación para ganar dinero. Lo admiten abiertamente. Es una extorsión lo que estamos sufriendo. Son subidas que no están justificadas porque el petróleo no está subiendo y el precio de la energía ya está bajando. Es un escándalo lo que está pasando, lo mismo que sucedió con el aceite de girasol”, lamentó ayer Miguel Rus, presidente de la CES.

Por parte de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, presidente en Andalucía, ratificó a este periódico que el problema se está dando a nivel nacional y que la patronal está estudiando situaciones muy concretas con su asesoría jurídica para llevarlas al Tribunal de la Competencia. “Hay subidas que entendemos que no son razonables para un sector que lo está pasando mal. Hay subidas casi del 100% sobre todo en medios auxiliares y en la cerámica. El precio del hormigón se ha incrementado en torno a un 50-60%”, dijo Sánchez.

La patronal hizo un llamamiento a las constructoras y promotoras afectadas a reunir pruebas para denunciar estas prácticas a través de las patronales, garantizando así la protección absoluta de los denunciantes. En lo que respecta a la situación general del sector de la construcción, el panorama es complicado por la grave escasez de los materiales y los altos precios, lo que está causando que las licitaciones del país se estén quedando desiertas porque no se actualizan los precios a la subida registrada. Esta es la crítica que hace el sector hacia el decreto aprobado por el Gobierno central.

En Andalucía, el gremio sí elogia el decreto de actualización de precios aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta. Según Fadeco Contratistas, “el decreto andaluz sí puede ayudar a paliar el desfase en las contrataciones que tenemos en vigor”, y celebra también que los ayuntamientos de Sevilla y Málaga se hayan adherido a este decreto andaluz.

En vivienda, casi la mitad de los promotores está devolviendo el dinero a los compradores de pisos. Según datos de Fadeco Contratistas, el 47,5% de los promotores que tienen obras de viviendas en ejecución y vendidas están poniéndose en contacto con los propietarios para devolverles el dinero porque posiblemente paralizarán las obras. Otro dato que dio es que el 80% de las promotoras que tienen proyecto y licencia para comenzar la promoción las han paralizado.

El presidente de la CES, Miguel Rus, destacó que en Andalucía, la mejor noticia para el sector es que la comunidad podrá tener unos presupuestos públicos aprobados gracias a la mayoría política del PP en el nuevo Gobierno de la Junta, un trámite clave para no perder los fondos europeos Next Generation que van a llegar. Esta mayoría política es algo que no todas las comunidades pueden permitirse, dijo.

La economía sufrirá una recesión “a corto plazo” que se notará a partir de este otoño

El decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato Jiménez, dejó claro en el primer Desayuno Empresarial Centro de Negocios de la Edificación en Sevilla, celebrado por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que la economía sevillana, como la andaluza y la nacional, va a sufrir “una recesión a corto plazo”, un “otoño caliente” que se traducirá en una bajada del consumo, una pérdida de la competitividad de las empresas y un aumento del desempleo.

Tato explicó que, una vez salimos de la pandemia del coronavirus, se produjo una primera crisis al dispararse el consumo y generar una elevada demanda no satisfecha por la oferta. Y, cuando parecía que la situación se recuperaba, saltó la guerra de Ucrania provocando una crisis geopolítica que ha alterado todas las previsiones económicas, sin que se sepa cómo va a terminar ni sus consecuencias.

El resultado es que la economía sufre en la actualidad una inflación de oferta, con una subida aún mayor de los precios del gas, de los materiales y de la electricidad. A ello se suma la subida de tipos de interés que se va a aplicar en la eurozona (EEUU también lo ha hecho) para tratar de frenar la inflación, aunque ello suponga frenar el crecimiento económico, y la elevada deuda pública del país, que alcanza un 120% del Producto Interior Bruto (PIB).

El decano del Colegio de Economistas de Sevilla señaló que no se sabe la intensidad que va a tener esta recesión, aunque se estima que no llegará a los niveles de la crisis que tuvo lugar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tato aconsejó al gremio de la construcción que se adapte lo mejor que pueda a las curvas que vienen buscando soluciones y alternativas “No hay que ponerse a llorar, sino fabricar pañuelos para los que lloran”, dijo para sintetizar la actitud que aconseja.