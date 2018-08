Un perro por cada siete habitantes

La población de canes no para de aumentar en Sevilla y provincia. Según los últimos datos facilitados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, en la capital hay 90.507 perros, lo que equivale a un animal por cada siete sevillanos, aproximadamente. Si se analiza la provincia en su conjunto, el número de canes registrados se ha incrementado en 2018 hasta alcanzar los 420.776, o lo que es lo mismo, un perro por cada 4,6 habitantes. Esto supone un aumento de 10.835 mascotas con respecto a 2017.

Con estos números no es de extrañar que las autoridades de muchas ciudades andaluzas hayan planificado actuaciones para garantizar que los dueños de los perros cumplan con sus obligaciones sanitarias dentro y fuera de los hogares. En la calle, las obligaciones pasan por que estos animales no hagan sus necesidades en la vía pública. En Sevilla capital, sin ir más lejos, el Ayuntamiento aprobó hace tres años crear un banco de ADN de perros para responsabilizar a los dueños que dejan en la calle los excrementos de sus animales. La propuesta partió del grupo municipal de Ciudadanos y contó con la aprobación unánime de los demás grupos. Hasta el momento, el gobierno local no ha informado de los preparativos para hacer realidad este banco.

De los 420.776 perros que hay en la provincia, 10.148 son potencialmente peligrosos, 1.121 más que el año pasado. En Sevilla capital, hay registrados 2.518 canes peligrosos, 376 más que en 2017.

Sevilla es la provincia andaluza con más hurones registrados, cerca de 2.600

La raza más frecuente de perro es el cruzado. Casi el 22% de los canes menores de 20 años registrados en Sevilla son de esta raza. Le siguen el galgo español (12,17%), el podenco (9,73%), el yorkshire terrier (8,85%), pastor alemán (3,53%), labrador retriever (3,51%) y el epagneul bretón (3,50%), entre otros.

Pero hay más mascotas en los hogares sevillanos. El gato es el segundo animal preferido y, en la actualidad, la población de felinos en la provincia se sitúa en 27.230, muy lejos de la avalancha de perros. Casi la mitad de este total, el 47%, están en Sevilla capital. Según datos del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, el número de gatos registrados también ha aumentado en los últimos meses, en concreto hay unos 1.844 felinos más que en 2017.

Entre las razas de gatos más frecuentes destacan el europeo (58,65%) y el cruzado (18,21%), seguido del siamés (7,66%) y el gato persa (7,62%).

Con respecto a los hurones, en la provincia hay censados 2.592 (335 en la capital), una cifra que lleva a Sevilla a liderar el ranking andaluz de las provincias con más animales de compañía de este tipo.

El registro de identificación animal es una obligación de los propietarios de mascotas para establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles, para su recuperación en caso de pérdida o robo, o para intervención por maltrato. Lo obliga la Ley 11/2003 de Protección de los Animales en su artículo 17.1 que reza que "perros y gatos deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento".

El Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía contabilizó 207.804 nuevas altas en el 2017, un 0,95% más de inscripciones que en 2016, con lo que asciende a 2,8 millones el número de animales inscritos en este servicio de la Consejería de Justicia e Interior.