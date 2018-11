El piragüista ahogado en el Guadalquivir pudo sufrir un desvanecimiento

El piragüista ahogado en el río Guadalquivir pudo sufrir un desvanecimiento que le hizo caer de la piragua. Esta es una de las hipótesis que maneja la Policía, que tendrá que ser confirmada con la prueba de la autopsia. El fallecido era un hombre de 47 años identificado como Antonio C. S.

Este hombre sufría una discapacidad provocada una cojera derivada de una enfermedad que sufrió en la infancia. Llevaba dos meses en el curso de la escuela de piragüismo adaptado de la asociación In: Deporte Adapatado, aunque en este centro sospechan que no era neófito sino iniciado en el deporte, dado todo lo que había avanzado en estos dos meses. Así lo ha explicado este miércoles a este periódico Javier Reja, piragüista paralímpico y miembro de la asociación In: Deporte Adaptado.

El suceso se produjo en el campo de regata del Guadalquivir sobre las cinco de la tarde del martes, en una zona de vegetación y árboles a los que cualquier accidentado podría haberse agarrado. Un remero que bogaba a su lado, al volcar la piragua, se acercó para darle la vuelta a la canoa y ya se había hundido. Segú su testimonio, no pasaron más de 15 segundos desde que volcó.

El cuerpo fue rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. Los miembros de este servicio ya sospechaban que pudo no morir por ahogamiento, sino por algún tipo de síncope o desvanecimiento, ya que no es habitual que un fallecido por ahogamiento se hunda de manera tan inmediata.