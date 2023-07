Los sevillanos solo tienen 4 piscinas públicas en barrios de la periferia para aliviar este calor

Refrescarse en una piscina pública en Sevilla capital cuando aprieta el calor es una tarea complicada. Solo cuatro barriadas de la periferia, como el Tiro de Línea, Rochelambert, Torreblanca y Alcosa, permiten el baño recreativo en instalaciones abiertas al público y al aire libre en julio y agosto. Al problema de la escasez de oferta se suma su horario superrestringido, ya que el baño recreativo se corta a las 18:30 en Tiro de Línea y a las 19:00 en las de Rochelambert, Torreblanca y Alcosa, una hora a la que el sol sigue calentando con fuerza. La falta de zonas de sombra en esas piscinas es más grave en el Tiro de Línea.

La oferta de baño recreativo se desarrolla en las piscinas de Rochelambert, Torreblanca y Alcosa de martes a viernes, desde las 12:30 hasta las 19:00 horas, y los fines de semana desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. Tiro de Línea abre solo de lunes a viernes de 12:30 a 18:30 horas. Estas piscinas continúan ofreciendo cursos de natación, aunque con modificación de horarios.

Las piscinas de San Pablo, Hytasa y demás que existen en la ciudad no se abren al baño recreativo en verano, y las que tienen cubierta no retráctil tampoco, una limitación que el gobierno local tendría que solucionar.

La situación de la ciudad de Sevilla en lo que a piscinas pública se refiere es muy limitada, si lo comparamos con la buena dotación de piscinas de cualquier municipio cercano del área metropolitana: el Aljarafe, Dos Hermanas o Alcalá, por citar algunos ejemplos.

Este martes nos hemos acercado a a la piscina del Tiro de Línea, la más grande de la ciudad en aforo, ya que admite a 484 personas. Da servicio también a los barrios del entorno, como El Juncal e incluso el Polígono Sur, una zona con especiales necesidades. Estas son las opiniones de varios usuarios.

"Que abran más piscinas en Sevilla y se amplíe el horario"

Simone Berrospide, vecina de El Juncal peruana de origen que desde hace 16 años vive y trabaja en Sevilla, es usuaria de la piscina municipal del Tiro de Línea. A la pregunta de qué mejoraría en Sevilla, pide sin dudarlo que abran más piscinas en Sevilla y se amplíe el horario más allá de las 18.30 a 19.00. "No entiendo cómo solo hay cuatro piscinas públicas con la calor que hay en Sevilla, y los fines de semana tampoco abre el Tiro de Línea".

Relata que para sortear el calor se viene con su hijo y su familia a esta piscina cuando descansa de trabajar, o bien a la playa, y cuando hace mucho calor se queda en casa con el aire acondicionado, aunque la factura de la luz le dé unos cuantos sustos porque se eleva mucho.

En el piso ven la tele y se ponen el aire acondicionado hasta que se pueda salir por la tarde que hay más fresquito. Sobre la ola de calor, Simone siente más calor en Sevilla en los últimos años porque el calor dura más tiempo, hasta octubre incluso.

"El horario es muy corto, a las 18:30 te echan"

María de las Mercedes Rodríguez, vecina del Tiro de Línea, en paro y madre de dos hijos, uno de 6 años y otro de 2,5 años, acude este martes con su madre a la piscina. Elogia la calidad de las instalaciones del Tiro de Línea (incluidos vestuarios, duchas), pero reclama muchos aspectos que hay que mejorar: el horario, la sombra y los precios.

Aguanta la ola de calor por la mañana en la piscina y por la tarde en la casa con el aire puesto, gracias al bono social eléctrico.

"Con la calor que hace en Sevilla las piscinas solo abren el 1 de julio, después el horario es muy corto porque empieza a las 12.30 de la mañana y a las 18.30 te echan, pese a que aquí en Sevilla es complicado quedarte en la calle y tienes que irte a tu casa otra vez a esa hora de la tarde. Me parece un atraso que cierre a esa hora".

Se queja también de la falta de sombra para estar con sus hijos y su madre. "Hay dos carpas y cuatro sombrillitas pequeñas. O vienes prontito y coges sitio o aquí es imposible de echar el día. Coger una sombra es complicado". "Lo que hacemos es que me vengo por la mañana con ellos y nos vamos a comer a casa porque con esta calor que hace en Sevilla no me quedo aquí a las tres o cuatro de la tarde para que me echen a las seis de la tarde...". Añade que las entidades sociales que vienen a la piscina cogen los mejores sitios con sombra porque pueden entrar antes de las 12.30.

Sobre el precio, propone que se reduzca el precio. "Cinco euros el abono normal me parece un poco caro para echar el día", sobre todo para una familia con los padres en paro, como es su caso.

Lo mejor de las piscina: la atención a colectivos sociales

María Colomer, directora del Distrito Sur, y David Garzón, coordinador de los servicios que presta el IMD en esta piscina, han recibido esta mañana en la piscina del Tiro de Línea a los colectivos sociales que han empezado a llegar a la piscina. Los primeros en entrar, y ser apuntados por los vigilantes de seguridad José Fernández y José Manuel Alcón, son las decenas de niños del Polígono Sur que vienen con la asociación Entre Amigos, 180 niños al día.

Colomer explica que las familias de este barrio ya no pueden montar sus piscinas portátiles en la puerta del bloque por las restricciones de agua por la sequía, y que la obra de una piscina pública en el Polígono Sur se quedó paralizada por parte de la constructora y se ha vuelto a licitar la obra.

El aforo tan amplio hace que esta piscina centralice el baño social para colectivos. Esta martes también han acudido alumnos de un colegio Montessori y miembros y usuarios de Asaenes Salud Mental Sevilla.

En 2024 se adelantará el baño recreativo al 1 de junio

El nuevo Ayuntamiento de Sevilla de José Luis Sanz adelantará el próximo año al 1 de junio la apertura de las piscinas públicas de Sevilla. Este año ha arrancado el 1 de julio la campaña de verano del Instituto Municipal de Deportes (IMD), y se prolongará hasta el 31 de agosto, ofreciendo baño recreativo, actividades dirigidas, campus de verano y el programa de baño social.

La oferta de baño recreativo se desarrolla en las piscinas de Rochelambert, Torreblanca y Alcosa de martes a viernes, desde las 12:30 hasta las 19:00 horas, y los fines de semana desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. Tiro de Línea abrirá de lunes a viernes de 12:30 a 18:30 horas. Estas piscinas continúan ofreciendo cursos de natación, aunque con modificación de horarios.

Para el acceso se pueden adquirir abonos además de aplicarse bonificaciones para personas con movilidad reducida y niños mayores de cinco años. La entrada para los menores de 5 años será gratuita.

En el caso de la oferta de baño social recreativo se destina a colectivos en riesgo de exclusión social, con escasos recursos o para favorecer la integración social. De esta forma, las entidades se pueden poner en contacto con las oficinas de los distritos para solicitarlo.

Por otra parte, la oferta de actividades, tanto acuáticas como en sala, se adaptará en función de la afluencia de usuarios, temperatura, etc., y se desarrollarán en el resto de las instalaciones deportivas municipales. Con respecto a los campus deportivos, se proponen en franjas semanales, quincenales o mensuales y están organizados por distintas entidades y clubes deportivos, y se celebran en los centros deportivos municipales de gestión directa. El contacto y la inscripción, en cada caso, se realiza directamente con la entidad organizadora.