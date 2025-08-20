Detenido por coaccionar a feligreses durante las misas y amenazar de muerte al sacristán en una iglesia de Dos Hermanas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que en varias ocasiones entró en una iglesia de Dos Hermanas para interrumpir los actos de culto y coaccionar a los feligreses con el fin de que le diesen dinero. Una de esas veces también amenazó de muerte e insultó al sacristán durante una celebración religiosa.

Las autoridades han informado este miércoles de estos hechos que ocurrieron a finales de junio. El ahora detenido de forma reiterada entró en una iglesia durante las celebraciones con la finalidad de coaccionar a los feligreses de avanzada edad para que le diesen dinero. Ante la presión ejercida, algunas personas accedían finalmente a entregarle diferentes cantidades de dinero con el fin de que cesara así su actitud.

En una de las ocasiones, el sacristán de la parroquia nazarena trató de que esta persona abandonara el templo durante una de sus irrupciones, pero en ese mismo momento fue amenazado gravemente y recibió insultos de carácter xenófobo.

Tras la denuncia interpuesta, la Policía Nacional desarrolló una compleja investigación gracias a la cual se pudo identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos el pasado mes de julio. El hombre pasó posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.