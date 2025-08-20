San Juan de Aznalfarache protesta esta noche por los cortes de luz que duran hasta 30 horas

Los vecinos de la barriada Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache, han convocado una manifestación nocturna para este miércoles 20 de agosto a las 22:00 horas contra los persistentes cortes eléctricos que sufre la zona.

Los sanjuaneros denuncian que han llegado a padecer cortes de más de 30 horas, con graves consecuencias para la salud de personas mayores y bebés. La manifestación de esta noche da continuidad a las protestas de la semana pasada, cuando los vecinos cortaron en varias ocasiones las calles del municipio.

Las asociaciones vecinales exigen que a los problemas estructurales del barrio, derivados de la falta de trabajo y oportunidades para la juventud, no se sume la indignidad de vivir sin luz con temperaturas superiores a 45 grados.

Llaman a la solidaridad de todo el pueblo, indicando al mismo tiempo que dado el estado obosleto de las instalaciones, nadie en el pueblo está a salvo de una situación similar.

La situación, repetidamente denunciada por la plataforma Barrios Hartos, afecta a numerosos pueblos de la provincia, como Guillena o Alcalá del Río, y se ha agravado en plena ola de calor.

Desde la alcaldía —gobernada por el Partido Popular en coalición con Cambia San Juan— se insiste en que únicamente pueden solicitar reuniones con Endesa. Los vecinos consideran esta actitud como una forma de complicidad con la empresa eléctrica, lo que incrementa el sentimiento de abandono de una de las zonas obreras más castigadas del municipio.

En las últimas semanas, consignas como “Somos obreros, no delincuentes” o “Endesa, ladrones, poned transformadores” han resonado en las calles de Santa Isabel, donde los vecinos recalcan que la situación es incompatible con los derechos humanos más básicos.

Los convocantes de la protesta son las asociaciones de vecinos San Juan nos une, Barrio Alto - Santa Isabel, San José Obrero y Barrios Hartos.