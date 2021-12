¿Por qué no funciona la biciestación de San Bernardo?

¿Qué está fallando en la biciestación de San Bernardo? ¿No se usa porque no se conoce, porque su modelo de gestión con la app PVerde no funciona o porque no está dentro del apeadero de trenes o de la estación del Metro?

Uno de los proyectos estrella del gobierno local socialista en movilidad sostenible que trata de ofrecer un lugar seguro para dejar la bici sigue sin funcionar como se esperaba seis meses después del pleno municipal en el que el Ayuntamiento de Sevilla tuvo que admitir que la instalación no estaba dando los resultados previstos. En ese pleno ya se dijo que tendría que replantearse pasado un año de su instalación; es decir, entorno a la primavera de 2022.

La última novedad es que el Ayuntamiento de Sevilla no contempla seccionar ni dividir la estructura, en respuesta a la petición del edil de Ciudadanos Miguel Ángel Aumesquet. Lo ha dicho esta semana el área de Hábitat Urbano en la comisión de control y fiscalización: que los técnicos no apoyan “fragmentar o trocear” la instalación. Deshacer las soldaduras de la estructura supone demasiado coste. E insiste, como se dijo en el pleno de junio, en que hay que esperar a la primavera de 2022 para corroborar que sigue sin funcionar y entonces se puede pensar en una “actuación más drástica”.

Por “actuación más drástica” entendemos que si no funciona la biciestación en primavera, se va a trasladar toda la estructura a otro lugar, teniendo en cuenta la negativa municipal a seccionarla o dividirla. En estos tres meses que quedan se tratará de mejorar toda la instalación por tres vías: por un lado suavizando la dura estética que ahora tiene con un reverdecimiento de su estructura, por otro instalando una señalización para que los usuarios sepan que se trata de una biciestación y, por último, lanzando una campaña de promoción para informar de las ventajas de su uso.

El criterio de los expertos

Hemos consultado a expertos qué creen que puede estar pasando para que la biciestación no acabe de funcionar.

Manuel Calvo, experto en movilidad sostenible y autor del Programa de la Bicicleta 2020, propone un cambio en la gestión de este aparcamiento para bicis. “Creo que puede funcionar si se vincula a un operador de transporte como Tussam, Metro de Sevilla o Renfe, que lo publicitaría en sus vehículos. Ese sería el quid de la cuestión”, afirma Calvo.

Su segunda propuesta apunta a que “este operador de transporte lo gestione mediante la tarjeta única de transporte, sin app por medio”. En la actualidad el usuario debe bajarse la app PVerde y dar su tarjeta de crédito, aun cuando se dice que el servicio es gratuito si no se rebasan las 24 horas de estacionamiento. El servicio Bus Bici de la estación de autobuses Plaza de Armas tiene éxito, es gratis y lo gestiona el mismo operador de la estación.

Calvo aconseja hacer una encuesta entre los usuarios habituales de bici que aparcan en otros puntos de la zona para saber las razones por las que no usan la biciestación.

Desde la asociación ciclista de Sevilla A Contramano, Juanma Mellado señala que el lugar elegido (San Bernardo) para instalar la biciestación es idóneo al ser un punto clave como intercambiador de transporte y que le entristece pensar que el Ayuntamiento pueda retirarla de este emplazamiento. Recalca que antes de tomar una decisión “drástica”, como anuncia el Ayuntamiento, hay que señalizar la instalación y mejorar su difusión porque “pasas por allí y no sabes lo que es. Parece un cajón de obra”, lamenta.

A Contramano recuerda que la crítica principal de los vecinos es la estética, luego si esta se mejora y se logra que la biciestación tenga un buen número de usuarios se solucionaría el problema.

La biciestación cuenta con 212 plazas y 88 inscritos oficialmente pero solo una docena de usuarios diarios.