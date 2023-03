La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla renuncia a repetir en las listas

Amelia Velázquez, actual portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, renuncia a repetir en la candidatura. La concejal no ha dejado lugar dudas: "Por coherencia le he comunicado a la dirección de Cs mi renuncia a no formar parte en ninguna de las listas de Ciudadanos de cara a las próximas elecciones”. Su renuncia incluye una crítica al funcionamiento interno del partido: “Después de reflexionar, he tomado esta decisión, debido a que desde hace un tiempo no comparto las directrices que se han tomado desde el partido. A mi parecer, de forma muy desacertadas”, aseguró como motivo principal a su decisión de no repetir como candidata.Velázquez ha hecho hincapié en que “el Ciudadanos actual, está muy lejos del Ciudadanos que fue, el cual me ilusionó, dejándome la piel para que se convirtiese en un proyecto consolidado y dispuesto a luchar por todo aquello por lo que soñábamos. Pero de eso ya no queda nada”, asegura.La todavía concejal del Ayuntamiento de Sevilla ha querido agradecer a todas aquellas personas que la han apoyado y ayudado durante todos estos años. Ha asegurado que “ser concejal del Ayuntamiento de mi amada ciudad es el mayor de los privilegios que puede otorgar una persona, y estoy profundamente agradecida a todos aquellos sevillanos que me permiten cada día de estos cuatro años, sentir este honor”.

El ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, ya ha confirmado que formará parte de la candidatura del PP que encabezará José Luis Sanz.