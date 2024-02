¿Estás preparado para afrontar gastos imprevistos? Toma nota de estos consejos

Tener que comprar una lavadora nueva, hacer frente a la reparación en el taller del vehículo, solventar un problema de humedades en casa… todos estos ejemplos, y muchos otros, entran dentro de esos gastos imprevistos, inversiones que toca hacer en casa o en el ámbito laboral y familiar y que no habías contemplado en la previsión inicial de gastos.

De manera general, y no es algo reprochable, la mayoría de la gente tiende a pensar en sus gastos del día a día, y no en los que llegan a largo plazo ni los que surgen de manera sorprendente. Pero por suerte, hay algunos hábitos o prácticas que se pueden poner en marcha para evitar un descalabro a la economía doméstica.

Planificar mes a mes el presupuesto

Gastar dinero para emergencias es menos impactante si ya conoces previamente de cuánto presupuesto dispones. Una buena idea para controlar los gastos es crear un inventario o un informe en el que anotes con precisión los ingresos a percibir y los gastos a afrontar. Así puedes conocer cuánto dinero sobrante tendrás para cubrir los gastos inesperados o para dedicarlo a otras actividades: inversiones extra, vacaciones, nuevos proyectos o ahorro.

Junto a esta recomendación también es importante evitar las compras compulsivas y anotar todos los gastos que vas realizando durante el mes, sin importar si es mucho o poco. En este orden de actuaciones hay quien decide apartar un porcentaje de sus ingresos a los gastos corrientes y el resto dedicarlo todo al ahorro, o incluso enviarlo a otra cuenta, pero esto solo es posible en quien tiene ingresos muy abultados.

Crea un fondo de emergencia ante imprevistos

Hábito que va muy en la linea del punto anterior. Las personas que puedan directamente enviar a otra cuenta una parte importante de sus ingresos dedicarán estos fondos a cubrir las emergencias, pero para quienes no tienen esa posibilidad la alternativa pasa por crear un apartado más en el presupuesto mensual dedicado a los gastos imprevistos.

Así,la idea es reservar parte de los ingresos a posibles gastos inesperados. Lo ideal en este caso sería dotar ese fondo de una cantidad similar a tres meses ahorrados de sueldo, aunque no todo el mundo puede cumplir con esa premisa. Si se alcanza esta cifra ya se pueden afrontar con más comodidad perder el empleo o tener que abonar una factura importante por reformas o gastos elevados.

Intenta anticiparte a los gastos imprevistos

Otra práctica muy útil es intentar anticiparse al futuro. No es fácil, es cierto, pero siempre hay señales que te pueden poner bajo advertencia. Si empiezas a notar que la calefacción tarda más tiempo en funcionar de manera óptima quizás es que va llegando el momento de hacerle una revisión.

Con el coche ocurre algo parecido, si la última vez pasó la ITV casi al límite, no está de más llevarlo al taller para una revisión completa. Este consejo va de la mano del fondo de emergencia, a nadie le agrada llevar el coche al mecánico, pero si ya has creado un fondo para estas emergencias, no te pillará tan de sorpresa.

Acude a financiación extra

La alternativa final es acudir a financiación extra. Actualmente hay muchas entidades financieras y plataformas de crédito que ofrecen préstamos rápidos como solución temporal. Se trata de una solución financiera de emergencia que puede ser de gran ayuda, pero solo si buscamos empresas confiables y que ofrezcan condiciones de garantía.

Un ejemplo es Moneyman, que ofrece préstamos rápidos online de hasta 300 euros. La ventaja de esta y otras empresas es que la concesión del dinero es prácticamente inmediata, luego permiten cubrir una urgencia en un tiempo muy rápida.

Moneyman incluye también otras concesiones de dinero que van desde los 400 a los 1.600 euros, con diferentes periodos para devolver el dinero en función de la cantidad solicitada. Para el préstamo más pequeño, el que tiene como cifra máxima 300 euros, la plataforma permite devolverlo entre 5 y 30 días después de la concesión.

Esta ayuda, no obstante, solo es recomendable cuando se tiene la certeza de la entrega de ese préstamo en tiempo y forma a la entidad. De lo contrario se pueden ir acumulando intereses que hagan entrar en un bucle de deudas que no siempre tiene fácil solución.