El presidente de la OMS pone de ejemplo a los vecinos de Sevilla durante la cuarentena

El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom difundió anteayer un mensaje en el que se veía a un monitor de gimnasio dar desde una azotea una clase a los vecinos de un bloque de pisos en Sevilla. Una escena inusual sino fuera por el confinamiento de millones de españoles en sus casas durante estos días.

Adhanom, médico eritreo con más de medio millón de seguidores en Twitter, compartió el mensaje del periodista Muhammad Lila, en el que daba a conocer la iniciativa deportiva para amenizar los largos días en casa. Adhanom dijo estar "impresionado e inspirado por todos los ejemplos de amabilidad y compasión que la gente muestra en todo el mundo" y afirmó que con ejemplos como el de Sevilla "podemos vencer al coronavirus".

El vídeo en cuestión está grabado en una urbanización de Mairena del Aljarafe. El Ayuntamiento de la localidad aljarafeña respondió al dirigente sanitario y añadió que están "realmente orgullosos" de sus habitantes. También lo hizo Gabriel Verd, uno de los arquitectos de esos bloques de apartamentos, que se congratuló del ejemplo de los vecinos de Habitat Bulevar, cercano al popular parque Porzuna.

Thank you for sharing this video @MuhammadLila! I am so impressed and inspired by all the examples of kindness and compassion people are showing around the world! With this spirit, we can beat #coronavirus! https://t.co/2LVkoKg6ET