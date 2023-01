La lucha para prevenir el suicidio en la Guardia Civil exige un "refuerzo de la ayuda psicológica"

Una veintena de guardias civiles y policías locales y nacionales de diferentes puntos de la provincia han asistido a un curso de formación organizado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Sevilla en materia de prevención del suicidio en el Cuerpo, "dando así respuesta a sus afiliados en ausencia del interés que la Dirección General de la Guardia Civil muestra ante esta lacra, como es el suicidio y el cual afecta a tantos compañeros y sus familias", según fuentes del organismo.

La conferencia tuvo lugar el pasado día 20 de enero en las instalaciones de la Biblioteca Centro Social y Cultural Miguel Delibes, cedidas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. El curso de formación fue impartido por la psicóloga sanitaria Helena Gómez y se extendió durante más de tres horas en las que se trataron diversos temas, tales como los tipos de suicidios, motivos en el ámbito laboral/policial que inducen a ello, factores de riesgo y de detección, consecuencias e intervención en el personal cercano a la víctima o cómo afrontar el duelo por suicidio.

A la conferencia, asistieron más de una veintena de miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y de Policía Local de diferentes municipios de la provincia, así como Alberto Martín, presidente de la Asociación Andaluza Preventiva contra el Suicidio Policial.

Desde la Asociación recuerdan que en los últimos 17 años se han quitado la vida 216 guardias civiles. E un comunicado, la misma acusa a la Dirección General de la Guardia Civil de "restarle importancia" a esta "lacra que afecta a tantos compañeros y sus familias". "Como defendemos durante años, son necesarios armeros en todas las dependencias de España, la ayuda psicológica, la externalización y refuerzo de psicólogos y normalizar los asuntos relativos a salud mental", defienden las mismas fuentes.

Según apuntan, recibir atención psicológica "siendo un tema tabú dentro de la Guardia Civil". "Tiene que dejar de serlo, como también suponer una mancha en el expediente profesional si trasciende que requieres de atención psicológica". "Es algo que perjudica ante ascensos o especializaciones y los Mandos no deberían tener acceso a este tipo de información del agente ni mucho menos tendría que utilizarse para tales fines", apostillan.

Por todo ello, la AUGC considera que la mediación "no puede limitarse solamente a la retirada del arma reglamentaria por motivos psicológicos", algo que, apuntan, "también es preciso". "Debería aumentar el número de psicólogos dentro de las Unidades de Prevención de Riesgos, prohibir que los facultativos sean personas que pertenecen a la escala de Mando, permitir que los agentes puedan elegir un tratamiento con especialistas ajenos al Cuerpo, elaborar un buen protocolo anti suicidios e implantar un plan de prevención frente este tipo de conductas", añaden.

"Los profesionales viven continuas situaciones conflictivas derivadas de la labor policial que no toda persona es capaz de llevar con normalidad y repercuten en el ámbito laboral y personal sin la comprensión de algunos Mandos. Estas situaciones son además acumulativas durante los años de servicio, turno tras turno se viven situaciones de tensión y se ven y resuelven problemas que pueden provocar ansiedad, tristeza etc. A ello se añade la dificultad para conciliar ante la ausencia de turnos o el movimiento de destinos, por lo que desde AUGC interpelamos una vez más a la Dirección General de la Guardia Civil para que atienda las necesidades y actúe consecuentemente ante el problema. Cuando uno expone un problema a un mando la respuesta muchas veces es decirte que este es tu trabajo y ya sabes dónde vinistes, eso no vale, hay que analizar cada caso y dar una respuesta individual y eso solamente lo pueden hacer profesionales formados al efecto", concluye el comunicado.