El 'talón de Aquiles' de los gimnasios: el impago

El problema de muchos usuarios es que pagan el gimnasio... y no van. El 'talón de Aquiles' de los gimnasios también tiene que ver con los usuarios, pero es por los impagos. Se trata de un sector empresarial que no ha dejado de crecer en los últimos años, pero no todo sus usuarios asisten con asiduidad y la forma de compensar su ausencia es no pagar su cuota del mes. Todo está relacionado.

Un estudio realizado por Insight View revela los gimnasios acumulan ocho años de pérdidas por la proliferación de centros deportivos de carácter público. Los riesgos de crédito de estas empresas son muy elevados: el 30% se encuentra en riesgo máximo o elevado de impago.

El análisis aporta datos muy relevantes sobre la concentración de las perdidas dependiendo tanto de la antigüedad como el tamaño y el riesgo de los gimnasios. El 75% son microempresas y el 21% pequeñas.

Un 4% ha alcanzado la dimensión de mediana empresa y menos del 1% adicional tiene el tamaño de gran empresa. Los problemas de rentabilidad explican la escasa esperanza de vida de las empresas del sector.

Debido a que sólo el 26% de las empresas del sector tiene más de una década y apenas el 4% llega al cuarto de siglo. De acuerdo con los datos que ofrece Insight View, este sector muestra una importante concentración geográfica de la actividad sectorial en Madrid (24%) y Barcelona (19%).