¿Tienes una propiedad en venta? Descubre Lemonline y disfruta de sus ventajas

El mercado inmobiliario puede ser un sector comercial realmente complicado si no nos apoyamos en los expertos adecuados. Hablamos de un ámbito en el que se mueven grandes cifras de dinero en cada transacción y no es sencillo garantizar el éxito en las operaciones que tenemos pendientes de realizar. Ante tal realidad, si tenemos un piso en venta, lo más apropiado es acudir a una inmobiliaria de alto nivel, empresas que se pondrán a nuestro lado en todo momento, para guiarnos por la vía correcta. Entre las más destacadas, Lemonline ya se ha ganado un notable reconocimiento, y no es para menos.

Lemonline, la inmobiliaria online que cambia las reglas del juego

El paradigma online parece estar ocupando todos y cada uno de los sectores comerciales de nuestra realidad, y el ámbito inmobiliario, no ha sido la excepción. Uno de los ejemplos más claros del impacto de lo digital dentro del mundo de las inmobiliarias, lo encontramos con lemonline.com, una empresa 100% online y ecofriendly que ha cambiado por completo las reglas del juego. Porque si hay algo que define a las agencias como Lemonline, es la eficiencia, el ahorro y el respeto por el medio ambiente.

Lemonline ha eliminado una de las cuestiones más molestas de las inmobiliarias: las comisiones. Las inmobiliarias tradicionales tienden a cobrar porcentajes realmente abusivos sobre el total del precio de venta, lo que puede resultar en una suma bastante elevada. Sin embargo, conscientes del descontento de sus clientes hacia esta metodología de pago, Lemonline decide apostar por una simple tarifa fija de 3.990 € (IVA incluido) que únicamente se abona al cerrar la venta que, además, consiguen hacerlo en una media de 30 días. Una venta rápida, eficaz y al mejor precio de mercado.

En cuanto nos ponemos en contacto con ellos, la empresa nos asigna un asesor inmobiliario especializado en la zona en la que queremos vender. Estos profesionales nos asesoran desde el minuto uno y nos acompañan hasta que finaliza el proceso.

Ahorrar tiempo a sus clientes es para Lemonline un aspecto crucial, es por eso que solo nos ofrecen los contactos de potenciales compradores, evitando así pérdidas de tiempo innecesarias. Una serie de servicios excelentes que han convertido a Lemonline en una de las inmobiliarias de referencia.

El papel del marketing en el trabajo de venta

Además de todo lo que te hemos contado hasta el momento, hay que hablar también de lo satisfactorio que puede resultar contar con verdaderos expertos del marketing inmobiliario.

Lemonline hace una fuerte apuesta por la publicación de anuncios en los principales portales inmobiliarios que existen como Fotocasa, Idealista, Habitaclia, Pisos.com, y más, con fotografías de alta calidad, descripciones optimizadas y un posicionamiento premium. De esta forma, Lemonline se asegura dar a conocer el inmueble a un público de lo más amplio. Todos estos servicios, por supuesto, están incluidos en su tarifa fija.

Así pues, si tienes una vivienda y todavía no has logrado sacarle el partido financiero que mereces, lo más adecuado es que te pongas en contacto con una empresa como esta. Una agencia que ha dado un giro de 180º a la forma de hacer las cosas y que merece la pena tener cerca. Porque, como es evidente, la tarifa de Lemonline es incomparable con el dinero que podemos llegar a conseguir tras una venta satisfactoria.